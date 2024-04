iMac M3: l'AiO con display 4,5K è scontato di oltre 300€ su Amazon

Per una postazione desktop pulita, senza fastidiosi cavi in giro, bisogna puntare su un All-in-One. Oggi il migliore sul mercato è l’iMac M3 di Apple con uno spettacolare display Retina 4,5K. Oggi la configurazione con 8GB di RAM e 256GB di archiviazione SSD è al minimo storico su Amazon: con lo sconto del 20% costa 1.299 euro, spedizione compresa.

L’iMac M3 è un vero concentrato di potenza: l’AiO di Apple di ultima generazione è scontato di oltre 300 euro

Alimentato dal chip M3, questo iMac offre prestazioni eccezionali, un display Retina mozzafiato e un design elegante e raffinato, rendendolo la scelta ideale per creativi, professionisti e chiunque desideri un’esperienza informatica completa e immersiva.

L’iMac M3 mantiene l’iconico design all-in-one che ha reso famoso il suo predecessore. Il profilo ultrasottile e le cornici sottili massimizzano l’area dello schermo, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente. È un AiO che si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente.

Il display Retina da 24 pollici offre immagini straordinariamente nitide e dettagliate, con una risoluzione di 4.5K (4608 x 2304 pixel) e una luminosità di 500 nit. La tecnologia True Tone regola automaticamente la temperatura del colore in base all’illuminazione circostante, per un’esperienza visiva confortevole anche in condizioni di scarsa luminosità.

Il cuore pulsante dell’iMac M3 è, ovviamente, il chip M3, in questo caso con CPU 8-core e GPU 8-core. Il chip M3 integra anche un Neural Engine, che accelera le attività di Machine Learning come il riconoscimento del testo e delle immagini, la traduzione automatica e la creazione di contenuti multimediali.

L’AiO è dotato di una fotocamera FaceTime HD da 1080p integrata nel display, che offre immagini nitide e dettagliate per le videochiamate e le conferenze online. La fotocamera supporta anche la funzione Center Stage, che regola automaticamente l’inquadratura per mantenerti al centro dell’immagine durante le chiamate. Il sistema audio è composto da sei altoparlanti integrati, che offrono un’esperienza sonora ricca e coinvolgente.

In termini di connessioni e porte, questa configurazione vanta – tre le altre cose – due porte Thunderbolt/USB 4 e la connettività Wi-Fi 6.