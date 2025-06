“La creatività è l’intelligenza che si diverte”: con queste parole, Apple ha scelto di ridefinire il futuro della sua app Image Playground, introducendo un aggiornamento annunciato durante il WWDC 2025.

Grazie a una partnership strategica con OpenAI, il colosso di Cupertino ha deciso di integrare ChatGPT all’interno dell’applicazione, promettendo di superare le critiche ricevute in passato e dare una svolta al suo strumento per la generazione immagini.

Lanciata lo scorso anno, Image Playground non aveva soddisfatto le aspettative degli utenti, che avevano segnalato diverse limitazioni tecniche. Tra i problemi principali, figuravano la generazione di figure umane con sei dita e l’incapacità di creare immagini coerenti, anche con input e descrizioni relativamente semplici. Sebbene il lato ludico dell’app fosse stato apprezzato, le recensioni la descrivevano come immatura rispetto alle tante alternative disponibili sul mercato.

L’aggiornamento previsto per questo autunno con il rilascio di iOS 26 rappresenta una risposta concreta alle critiche. L’integrazione con ChatGPT introdurrà cinque nuovi stili artistici: Olio su tela, Acquerello, Vettoriale, Anime e Stampa.

Tra le novità più significative spicca anche l’opzione Qualsiasi Stile, che consentirà agli utenti di descrivere in modo dettagliato l’immagine desiderata, rendendo la generazione immagini più personalizzabile. Questi nuovi strumenti saranno raggruppati sotto l’etichetta ChatGPT style, affiancando le precedenti opzioni Animazione, Illustrazione, Schizzo e Genmoji.

Image Playground fa un salto di qualità grazie a ChatGPT

Un aspetto su cui Apple ha posto particolare attenzione è la tutela della privacy. La società ha assicurato che i dati personali degli utenti verranno trasmessi ai server di ChatGPT solo previo consenso esplicito.

La collaborazione con OpenAI per migliorare Image Playground si inserisce in una strategia più ampia di Apple, che ha già visto l’integrazione di ChatGPT in Siri e in altre applicazioni native come Note e Mail. Questo conferma l’impegno dell’azienda nell’incorporare tecnologie dell’Intelligenza Artificiale all’avanguardia all’interno del proprio ecosistema, rendendo l’esperienza utente sempre più innovativa e integrata.

Con l’aggiornamento di iOS 26, Image Playground ha l’opportunità di reinventarsi, invertendo la rotta e affermandosi come uno strumento di riferimento nel panorama dei generatori di immagini AI. L’introduzione di nuovi stili creativi e la possibilità di descrivere con precisione le immagini desiderate offrono agli utenti un controllo senza precedenti, trasformando il processo creativo in un’esperienza decisamente più ricca e appagante.