Impara tutte le lingue che vuoi con Babbel: piano a vita scontato del 50%

Parlare più lingue non è solo un vantaggio professionale, ma anche un passaporto per scoprire nuove culture, creare connessioni autentiche e viaggiare con maggiore facilità. Se hai sempre desiderato imparare una nuova lingua, ma non sai da dove cominciare, c’è Babbel: approfitta ora degli sconti fino al 50% sui piani in abbonamento e a vita.

Tredici lingue tra cui scegliere

Babbel non è solo un’app per imparare vocaboli: il suo metodo è stato sviluppato da esperti linguistici per garantire risultati tangibili e veloci. Le lezioni sono brevi, mirate e incentrate su conversazioni reali per aiutarti a parlare fin da subito con sicurezza nella vita quotidiana.

Inoltre, l’offerta di Babbel include corsi dal vivo con insegnanti certificati e strumenti interattivi come giochi, podcast e altre attività coinvolgenti. Grazie al suo sistema di ripetizione intelligente, Babbel ti aiuterà a memorizzare anche i termini più difficili, rendendo il lessico parte integrante del tuo linguaggio naturale.

Con Babbel puoi scegliere tra 13 lingue, dalle più diffuse alle meno comuni: inglese, spagnolo, tedesco, francese, portoghese, russo, turco, olandese, svedese, norvegese, polacco, danese e indonesiano.

Quanto costa Babbel? Le offerte disponibili

Babbel propone sconti esclusivi per tutti coloro che vogliono avvicinarsi a una nuova lingua o perfezionare le proprie competenze. Ecco i pacchetti disponibili:

Abbonamento 6 mesi a 8,99/mese, risparmi il 25%

a 8,99/mese, risparmi il 25% Abbonamento 12 mesi : un risparmio del 45% per soli 5,99 euro/mese

: un risparmio del 45% per soli 5,99 euro/mese Lifetime (accesso a vita), l’offerta migliore: acquista l’accesso illimitato a tutte le lingue per soli 299,99 euro, con uno sconto del 50% (prezzo originale: 599,99 euro)

Imparare una nuova lingua non è solo questione di grammatica: Babbel ti offre esperienze di apprendimento che ti permettono di immergerti nella cultura della lingua scelta, scoprendo tradizioni, curiosità e modi di dire che ti faranno sentire più vicino alla realtà del paese.