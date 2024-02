Impara una nuova lingua con il metodo Babbel: facile, veloce, conveniente

Grazie a Babbel puoi imparare una nuova lingua con un metodo che mette insieme semplicità di utilizzo, rapidità di apprendimento e estrema convenienza: oggi, infatti, puoi ottenere l’accesso alla piattaforma spendendo solo 5,99 Euro al mese in abbonamento annuale (per un totale di solo 71,88 Euro) per un risparmio del 50%.

Insomma, una occasione unica per imparare una delle 13 lingue che la piattaforma ti mette a disposizione: inglese, tedesco, spagnolo, francese, portoghese (Brasile), russo, polacco, turco, indonesiano, danese, norvegese, olandese, svedese. L’apprendimento avviene tramite app grazie a brevi lezioni incentrate su conversazioni reali o alla partecipazione a un corso di lingua dal vivo con gli insegnanti certificati di Babbel Live.

I pacchetti Babbel

Oltre all’abbonamento annuale, Babbel ti offre l’opportunità di accedere ad altri due pacchetti: il pacchetto semestrale (8,99 euro al mese) e l’accesso a vita al costo di 299,99 Euro al mese (anziché 599,99 Euro). L’abbonamento annuale, in questo momento è il più popolare e costa, lo ricordiamo, solo 71,88 Euro. Il pacchetto Lifetime e abbonamento annuale godono dello sconto del 50%.

Le lezioni di Babbel sono create da esperti di linguistica e si basano su un metodo di apprendimento efficace che ti permette di acquisire le nuove conoscenze in modo naturale e divertente. imparerai fin da subito a parlare e a conversare. Potrai mettere in pratica le tue abilità con esercizi interattivi e dialoghi reali, e sarai subito in grado di comunicare con persone madrelingua.

Cosa aspetti? Inizia subito il tuo viaggio linguistico! Ecco alcuni dei vantaggi che la piattaforma ti mette a disposizione:

Facile: Le lezioni sono brevi e coinvolgenti, adatte a tutti i livelli di apprendimento.

Veloce: Il metodo Babbel ti permette di acquisire le nuove conoscenze in modo rapido e naturale.

Conveniente: è un'opzione economica rispetto ai corsi di lingua tradizionali.

Divertente: Imparare una nuova lingua con Babbel è un'esperienza divertente e motivante.

Efficace: il metodo è stato testato e approvato da milioni di utenti in tutto il mondo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.