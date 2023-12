Imparare una nuova lingua è più facile: -95% per l'accesso a vita a Mondly

Mondly è una delle migliori app per imparare una nuova lingua. Il servizio mette a disposizione dei suoi utenti la possibilità di accedere a corsi, esercizi e altri contenuti mirati per ben 41 lingue differenti. Si tratta del database più completo a disposizione degli utenti che intendono imparare una nuova lingua o migliorarne una che già conoscono.

In questo momento, Mondly è disponibile in sconto del 95%: è possibile, infatti, scegliere l’accesso a vita per poter sfruttare tutti i contenuti dell’applicazione con un costo di 99,99 euro una tantum, senza ulteriori spese ricorrenti.

La promozione è attivabile direttamente tramite il sito ufficiale di Mondly raggiungibile qui di seguito. L’attivazione può avvenire anche tramite PayPal, optando per l’acquisto in 3 rate senza interessi.

Imparare una nuova lingua: con Mondly ora conviene di più

Utilizzare Mondly è semplicissimo. L’applicazione mette a disposizione un catalogo ricchissimo di contenuti, con lezioni, corsi ed esercizi pensati per migliorare la comprensione e l’esposizione di una tra le 41 lingue presenti nel database. Si tratta dell’offerta più completa a disposizione di chi vuole imparare una nuova lingua.

Normalmente, Mondly costa 9,99 euro al mese oppure 47,99 euro per un anno per l’accesso a una sola lingua. Con la promozione in corso, però, è possibile attivare l’Accesso a vita per sfruttare tutto il catalogo di contenuti dell’app. Il costo è di 99,99 euro una tantum. Lo sconto è del 95%.

La promozione è, quindi, da cogliere al volo, anche perché si tratta di un’offerta flash, valida solo per un breve periodo. Per attivare la promozione basta cliccare sul box qui di sotto e poi selezionare Accesso a vita tra le varie opzioni disponibili. Da notare che l’acquisto può avvenire anche con PayPal e, quindi, con possibilità di pagare in 3 rate senza interessi.

