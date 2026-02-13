In casa Octopus debuttano le nuove tariffe luce e gas valide fino al 18 febbraio

Ecco come cambiano le tariffe legate all'offerta a prezzo fisso della compagnia energetica britannica molto nota in Italia.
Octopus Energy, la compagnia britannica divenuta qui in Italia punto di riferimento tra gli utenti consapevoli del mercato libero dell’energia, ha rinnovato le tariffe luce e gas della propria offerta a prezzo fisso, grazie alla quale è possibile bloccare il costo della materia prima per un anno consecutivo, con tutti i vantaggi che ne conseguono.

Nel giro di poco tempo Octopus è cresciuta in modo esponenziale nel nostro mercato, grazie a una politica di prezzi concorrenziale e a bollette trasparenti, facili da leggere e da confrontare con quelle inviate dagli altri fornitori. Inoltre, con queste nuove tariffe si conferma come tra i migliori fornitori per rapporto qualità prezzo in questo Paese.

octopus fissa 12 mesi fino al 18 febbraio

Le nuove tariffe dell’offerta a prezzo fisso luce e gas di Octopus

Ecco come cambiano le tariffe dell’offerta Octopus Fissa 12 Mesi con il rinnovo annunciato dalla compagnia energetica britannica negli ultimi giorni.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,1133 euro/kWh: costo della materia prima della luce bloccato per 12 mesi consecutivi
  • 6 euro al mese: quota fissa mensile per il costo di commercializzazione pari a 72 euro all’anno

Gas

  • 0,345 euro/Smc: costo della materia prima del gas bloccato per 12 mesi mesi consecutivi
  • 7 euro al mese: quota fissa mensile per il costo di commercializzazione pari a 84 euro

Concorrono infine alla composizione dell’importo finale in bolletta gli altri costi indipendenti da Octopus, ossia le spese per il trasporto e la gestione del contatore, gli oneri generali di sistema, gli oneri di regolazione e le imposte volute dallo Stato italiano.

Le tariffe citate qui sopra sono valide per tutti coloro che sottoscriveranno una nuova fornitura con Octopus entro il 18 febbraio. La procedura avviene online e richiede pochi minuti del proprio tempo libero: gli unici documenti richiesti sono un documento d’identità valida e una delle ultime bollette luce e gas.

Pagina offerta Octopus

