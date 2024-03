In scadenza la promo di Pasqua di pCloud: sconto del 55% sul piano da 2TB

La promo di Pasqua di pCloud sta per terminare, e con essa la possibilità di ottenere un notevole sconto del 55% sul piano Family 2 TB A VITA. Hai poche ore di tempo per sottoscrivere questa offerta esclusiva, che è stata pensata per chi cerca uno spazio cloud ampio, sicuro e affidabile.

Promo di Pasqua di pCloud: sicurezza e convenienza garantite

pCloud ti offre uno spazio di archiviazione da 2 TB al prezzo vantaggioso di 399 euro, invece di 890 euro. Questo piano è ideale per le famiglie, poiché consente a un massimo di cinque membri di avere il proprio spazio personale protetto, dove poter conservare in sicurezza foto, video, musica e documenti importanti.

Inoltre, il piano Family è anche flessibile. Ogni membro della famiglia può gestire autonomamente la propria quota di spazio, mantenendo privacy e indipendenza all’interno dello spazio condiviso. Inoltre, la funzione di cronologia del cestino, disponibile per 30 giorni, consente di recuperare facilmente i file eliminati.

Ci sono anche strumenti avanzati per gestire facilmente i tuoi file. Le applicazioni e l’interfaccia web di pCloud rendono la condivisione di documenti, foto e video sicura. Il player multimediale integrato ti permette di riprodurre musica e video direttamente dalla piattaforma cloud, senza la necessità di scaricare i file.

Per la sicurezza dei tuoi dati, pCloud utilizza protocolli avanzati come TLS/SSL per proteggere le informazioni durante il trasferimento dai tuoi dispositivi ai server. Inoltre, il provider applica le più moderne misure di sicurezza per garantire la massima protezione.

Ribadiamo nuovamente che la promo di Pasqua di pCloud è in scadenza. Quindi, approfitta immediatamente dello sconto del 55%. Tutti i file appartenenti alla tua famiglia meritano di essere messi al sicuro in uno spazio protetto.