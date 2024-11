Incogni: con il Black Friday sconto del 58% per proteggere la tua privacy

Quest’anno, Incogni propone una promozione imperdibile per il Black Friday: un risparmio del 58% per chi desidera eliminare i propri dati online e difendere la propria privacy digitale. Con questa offerta, hai la possibilità di rimuovere in modo semplice le tue informazioni personali dal web, proteggendole da usi indesiderati come spam, frodi e furti d’identità. Senza complicazioni, basta dare il consenso, e il team di Incogni si occuperà della cancellazione dei tuoi dati sensibili, consentendoti di scegliere quali informazioni mantenere riservate.

Per attivare l’offerta, vai sul sito di Incogni inserisci il codice promozionale MBFCM24 al momento dell’acquisto.

Tutti i vantaggi di Incogni con un super sconto

Il processo di protezione comincia con una scansione approfondita, che individua e mappa le tue informazioni personali presenti online. Incogni invia quindi una serie di richieste di rimozione, garantendo che le informazioni vengano cancellate in modo definitivo. Questa operazione viene ripetuta periodicamente per bloccare i data broker e i siti di raccolta dal recuperare e vendere di nuovo i tuoi dati. Inoltre, il sistema continua a monitorare il web per intercettare e rimuovere tempestivamente eventuali nuove minacce, garantendo una protezione costante.

Non lasciarti sfuggire l’occasione del Black Friday per ottenere il controllo sui tuoi dati con uno sconto significativo. Scegliendo Incogni, riduci i rischi di ricevere chiamate indesiderate, attacchi di phishing e tentativi di truffa. Inoltre, avrai una minore esposizione agli attacchi informatici e un profilo online meno visibile.

Questa offerta è perfetta per chi desidera una maggiore sicurezza online e vuole ridurre la propria presenza digitale a un costo vantaggioso. Inserisci il coupon MBFCM24 al checkout per attivare la promozione e ottenere uno strumento di protezione affidabile e conveniente, con uno sconto del 58%.

Per acquistare questo strumento vai sul sito di Incogni.