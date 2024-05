Incogni: promo con sconto del 50% per dire addio alle chiamate spam

Sei stanco di ricevere telefonate spam a tutte le ore del giorno e della notte? Ecco la buona notizia: Incogni ha lanciato una promo con sconto del 50% per risolvere questo fastidioso problema. Siamo tutti abituati a ricevere innocenti messaggi da numeri sconosciuti. Ma quando quel prefisso straniero suona più sospetto che esotico? È il momento di dire basta.

La colpa di queste intrusioni è da attribuire alla cessione dei nostri dati personali. Che sia per navigare online o per firmare un contratto, i dati finiscono nei database dei broker e da lì a terzi sconosciuti. E indovina un po’ chi ci guadagna? Certo non noi.

Incogni: promo con sconto del 50% e zero spam

Incogni, creato dagli esperti di sicurezza di Surfshark, è il servizio di cui hai bisogno. Farà sparire i tuoi dati personali dal web. Così, niente più chiamate ed email fastidiose. Abbonandoti a Incogni, i tuoi dati saranno cancellati dai database dei broker in men che non si dica.

Incogni, però, non si limita a fare questo lavoro. Continua a tenere d’occhio i broker per assicurarsi che non ricomincino a raccogliere i tuoi dati. Se non collaborano? Non ti preoccupare, Incogni è pronto a chiedere aiuto alle agenzie per la protezione dei consumatori.

Ora, veniamo al sodo: puoi abbonarti a Incogni per soli 5,99 euro al mese, invece di 11,98 euro. In più, hai la garanzia di rimborso di 30 giorni. Così anche i più scettici possono dare al servizio una chance.

Quindi, Incogni, con la sua promo con sconto del 50% è la risposta a tutti i tuoi problemi. Fai un favore a te stesso e riprendi il controllo della tua privacy.