Incredibile Game Boy Advance: giochi ripristinabili a partire dal suono riprodotto

La console di gioco portatile di Nintendo Game Boy Advance, presentata nel 2001, riproduceva un suono diverso ogni volta che un gioco andava in crash. Utilizzando hardware “ad hoc” e alcuni codici, era possibile stabilire a quale titolo l’utente stava giocando analizzando proprio il suono legato al crash.

Uno sviluppatore indipendente, si è oggi spinto più avanti scoprendo un modo insolito per estrarre da una cartuccia Nintendo una copia funzionante di un intero videogioco. Dopo aver fatto crashare la console e registrato il suono da questa riprodotto per oltre 4 ore, il tecnico ha notato la presenza di una particolare forma d’onda nel file audio. È emerso che, incredibilmente, la console riproduce il contenuto di RAM e ROM al momento del problema riscontrato, convertendo i dati in un segnale sonoro.

Estrarre il contenuto di RAM e ROM da una console Game Boy Advance usando solo l’audio

Nella dimostrazione video pubblicata su YouTube, l’autore della ricerca utilizza l’emulatore mGBA per indurre un crash e ottenere una registrazione “pulita” dell’audio. Grazie a uno script Python, sviluppato per questa specifica necessità, è stato possibile analizzare il flusso audio (8 bit con campionamento a 13100 Hz) quindi ripristinare i dati di gioco originali dai dati acquisiti in fase di registrazione.

A valle di una serie di ottimizzazioni, combinando le informazioni raccolte durante diversi successivi tentativi di registrazione, l’esperto ha potuto ottenere una copia speculare dei dati presenti sulla console Nintendo al momento del crash.

Il modder spiega come riprodurre il processo su hardware fisico, quindi su un dispositivo Game Boy Advance vero e proprio, anche se in questo caso la procedura si rivela all’atto pratico più complessa. Il video contiene anche alcuni suggerimenti volti a migliorare il contenuto delle registrazioni audio.

Quanto realizzato dal ricercatore rasenta quasi la follia ma è davvero incredibile che, usando un trucco rivelatosi perfettamente funzionante, sia possibile estrarre i dati della ROM di una console sfruttando esclusivamente i suoni generati come conseguenza del crash.