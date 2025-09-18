Incredibile, Intel e NVIDIA annunciano collaborazione storica: chip x86 RTX per gaming e CPU data center

Con un annuncio sorprendente, due storici concorrenti del settore dei semiconduttori, NVIDIA e Intel, hanno rivelato oggi una collaborazione strategica per lo sviluppo congiunto di nuove generazioni di chip x86. L’accordo include sia soluzioni per il mercato consumer dei PC sia CPU dedicate ai data center, con un investimento significativo: NVIDIA acquisirà 5 miliardi di dollari in azioni Intel a 23,28 dollari per azione.

Inutile dire che il mercato sta accogliendo con grandissimo favore la notizia: la stretta di mano è di quelle storiche e di ampio respiro. L’esperienza di Intel nella produzione di CPU x86 viene così affiancata alla leadership di NVIDIA nel settore GPU e computing accelerato. Da oggi, insomma, cane e gatto sembrano convivere e collaborare.

SoC Intel x86 RTX: CPU e GPU integrate per il gaming

Il progetto congiunto NVIDIA-Intel più immediatamente visibile ai consumatori riguarda i SoC Intel x86 RTX, chip destinati ai PC gaming. Combinano un chiplet CPU x86 Intel con un chiplet GPU NVIDIA RTX, collegati tramite NVLink, un’interfaccia che offre fino a 14 volte più banda e latenze ridotte rispetto a PCIe.

I vantaggi tecnici principali consistono nell’integrazione stretta tra CPU e GPU in un singolo package, riducendo l’ingombro e il consumo energetico. CPU e GPU condividono lo stesso pool di memoria, migliorando l’efficienza delle operazioni grafiche e computazionali. Inoltre, grazie al SoC NVIDIA-Intel, le due aziende possono proporre laptop da gaming sottili e PC compatti, similmente a quanto AMD fa con le sue attuali APU.

L’integrazione rappresenta un’evoluzione rispetto ai precedenti tentativi di Intel, come Kaby Lake-G (2017), in cui CPU e GPU erano collegate via PCIe con memoria separata. La gestione dei driver sarà condivisa: Intel fornirà i driver della CPU, NVIDIA quelli per la GPU, evitando i problemi di compatibilità e supporto che avevano afflitto i vecchi modelli.

CPU data center personalizzate NVIDIA su processo costruttivo Intel

Parallelamente, Intel realizzerà CPU x86 personalizzate per i data center NVIDIA, destinate a hyperscaler e clienti enterprise. Le CPU sfrutteranno anch’esse NVLink Fusion, garantendo comunicazioni più rapide ed efficienti tra CPU e GPU rispetto al tradizionale PCIe.

I chip saranno probabilmente costruiti sui nodi Intel 3 e Intel 18A, sfruttando le capacità produttive interne della società di Santa Clara, sebbene il ricorso a TSMC non sia comunque escluso a priori. Intel ha esperienza consolidata nella fornitura di CPU personalizzate per hyperscaler, ma l’estensione delle modifiche richieste da NVIDIA rimane ancora incerta.

L’integrazione con NVLink apre la porta a nuove architetture per sistemi AI ad alte prestazioni, in competizione indiretta con AMD, che punta invece su Infinity Fabric e Ultra Accelerator Link.

L’investimento azionario: 5 miliardi di dollari per Intel

L’operazione azionaria rappresenta un supporto finanziario strategico per Intel, che ha affrontato anni di pressing sul mercato e necessita di ingenti investimenti in produzione avanzata.

Per NVIDIA, l’acquisizione di quote Intel consolida la partnership e garantisce un accesso privilegiato all’ecosistema x86.

Di recente, Intel ha potuto contare anche sull’ingresso del Governo USA (10 miliardi di dollari a 20,47 $/azione, 9,9% di partecipazione) nonché sulla partecipazione dei giapponesi di SoftBank (2 miliardi di dollari a 23 $/azione).

Tutte queste operazioni rappresentano un’iniezione di liquidità fondamentale per Intel, in vista del rafforzamento della competizione globale con TSMC e di un rafforzamento della sua posizione nella produzione di semiconduttori avanzati.

Le dichiarazioni dei leader

Jensen Huang, CEO di NVIDIA ha spiegato che l’AI guidando una nuova rivoluzione industriale, reinventando ogni livello della stack di computing. La collaborazione con Intel fonde la piattaforma di computing accelerato NVIDIA con le CPU x86 Intel, gettando le basi per la prossima era dell’informatica.

Dal canto suo, Lip-Bu Tan, CEO Intel, ha ribadito che l’architettura x86 rimane fondamentale per il computing moderno. Combinando l’esperienza nello sviluppo di CPU e packaging avanzato con le capacità AI di NVIDIA, si aprono possibilità senza precedenti sul piano dell’innovazione delle performance.