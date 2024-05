Il Samsung Galaxy Watch4 (da 40mm in questo caso) è uno smartwatch ideale per chi desidera un dispositivo ricco di funzionalità avanzate per il fitness e il benessere e dal prezzo contenuto. E a proposito del prezzo, oggi c’è una notizia davvero strepitosa: l’indossabile costa solo 99 euro, spedizione compresa.

Con la sua cassa in alluminio da 40mm e il peso contenuto, il Galaxy Watch4 40mm si presenta come smartwatch altamente comodo da indossare. Il display AMOLED da 1.2 pollici, con la sua risoluzione di 360 x 360 pixel, offre una visuale nitida e brillante, anche sotto la luce diretta del sole. Il touchscreen è reattivo e fluido, garantendo un’esperienza utente impeccabile.

Come è scontato che sia, lo smartwatch è dotato di funzionalità dedicate al fitness e al benessere. Grazie al sensore BioActive integrato, è in grado di monitorare in modo accurato una vasta gamma di parametri, tra cui battito cardiaco, ECG, analisi della composizione corporea e anche il sonno. I dati raccolti vengono tradotti in report completi e facili da comprendere, permettendo di tenere sotto controllo il proprio stato di salute e forma fisica.

Oltre alle funzionalità fitness, il Galaxy Watch4 40mm offre una moltitudine di funzioni smart che semplificano la vita quotidiana. Potrai ricevere notifiche dallo smartphone, gestire chiamate e messaggi, controllare la musica, visualizzare il calendario e utilizzare alcune app direttamente dal polso. L’integrazione con l’assistente vocale Bixby permette di controllare il dispositivo con la voce, rendendo l’esperienza ancora più intuitiva.

Il Galaxy Watch4 40mm è dotato di una batteria che garantisce un’autonomia di circa 40 ore con un uso moderato. La ricarica avviene tramite un caricabatterie wireless magnetico, comodo e pratico. Il dispositivo utilizza il sistema operativo Wear OS powered by Samsung, sviluppato in collaborazione con Google, che offre un’interfaccia intuitiva e un’ampia scelta di app dedicate.