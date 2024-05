Instagram e Facebook sotto indagine UE: creano dipendenza nei minori?

Come riportato dal sito TheVerge, l’Unione Europea ha avviato formalmente un’indagine nei confronti di Meta.

A quanto pare, infatti, l’operato della compagnia per quanto riguarda Facebook e Instagram, non ha fatto abbastanza per salvaguardare salute mentale e fisica dei minorenni che interagiscono con tali piattaforme. L’annuncio è arrivato direttamente, via X, dal Commissario europeo per il mercato interno e i servizi Thierry Breton.

L’intervento della Commissione europea, annunciata giusto qualche ora fa, andrà a valutare l’operato di Meta confrontandolo con le norme del Digital Services Acts, noto più comunemente come DSA. Nello specifico, la CE sembra volersi concentrare su aspetti come interfaccia utente e algoritmi di Facebook, elementi accusati di creare potenzialmente “Dipendenze comportamentali nei bambini“.

🚨 Today we open formal #DSA investigation against #Meta.

We are not convinced that Meta has done enough to comply with the DSA obligations — to mitigate the risks of negative effects to the physical and mental health of young Europeans on its platforms Facebook and Instagram. pic.twitter.com/WxPwgE5Opc

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 16, 2024