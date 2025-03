Instagram "imita" Discord testando una funzione di community chat

Secondo quanto rivelato dallo sviluppatore Alessandro Paluzzi, Instagram sta lavorando per una funzione di community chat, simile a quella già proposta da Discord.

L’esperto, con un lungo curriculum alle spalle per quanto riguarda le funzioni di Meta svelate in anteprima, ha parlato di gruppi che possono includere fino a 250 persone.

Stando alle informazioni e alle immagini diffuse da Paluzzi, le community chat potranno essere create su argomenti specifici, con tanto di comandi di moderazione gestibili dal creatore della chat e dall’eventuale staff.

A differenza dei canali di trasmissione di Instagram, che permettono ai creatori di inviare messaggi ai propri follower, chiunque si trovi nella chat della community può partecipare alla conversazione in modo attivo (a patto di rispettarne le regole).

Un approccio del tutto inedito per Instagram, nato come social come piattaforma per la condivisione di immagini.

Community chat su Instagram? I tempi non sono ancora maturi

Allo stato attuale non è ancora chiaro se e quando avverrà questa implementazione. Stando alle dichiarazioni di un portavoce di Instagram, si parla di un prototipo interno, dunque ancora lontano dall’effettiva integrazione sulla piattaforma.

Nonostante ciò, vi è un certo ottimismo rispetto all’arrivo delle community chat su Instagram. WhatsApp, infatti, ha già testato qualcosa di molto simile 2022, così come Facebook Messenger.

Di certo, agli sviluppatori della piattaforma il lavoro non manca. Da qualche giorno si vocifera della potenziale realizzazione di un’app standalone dedicata esclusivamente ai reel, oltre a diverse interessanti novità per i creator attivi su Instagram.

Le community chat, in questo senso, potrebbero però segnare un cambiamento epocale, rendendo la piattaforma molto simile a Discord e allontanandola dalla sua filosofia iniziale.