Instagram sta pensando ad un'app totalmente dedicata ai Reel

Ricordate quando Instagram era quell’applicazione dove si potevano vedere solo i post con foto e magari qualche Storia giornaliera? Ecco, improvvisamente potrebbe tornare tutto come allora o simile. Durante le ultime ore sono arrivate delle indiscrezioni che sostengono che i vertici starebbero pensando ad un’applicazione totalmente autonoma per i Reel.

Tutto sarebbe partito dal CEO Adam Mosseri che, dopo alcune riflessioni, avrebbe scelto di discuterne con i suoi dipendenti.

Instagram: un’app per i Reel, si parte da Project Ray

Già qualche anno fa si pensava ad una soluzione del genere in casa Instagram, ma ora tale spiraglio si sarebbe riaperto con un’iniziativa interna chiamata “Project Ray”.

Secondo i rumor, Project Ray ha due obiettivi principali:

Migliorare il sistema di raccomandazione dei video , rendendo l’esperienza più coinvolgente per i nuovi utenti;

, rendendo l’esperienza più coinvolgente per i nuovi utenti; Estendere la durata massima dei video a tre minuti, una mossa che potrebbe avvicinare ancora di più Reels all’esperienza offerta da TikTok.

Per attirare creator e pubblico giovane, Instagram ha anche lanciato una serie di incentivi economici. Negli ultimi mesi, ha iniziato a pagare tens of thousands of dollars ai creator che accettano di pubblicare contenuti esclusivamente su Reels. Inoltre, ha sviluppato un’app di montaggio video chiamata Edits, una diretta concorrente di CapCut, il software di editing di TikTok.

Una strategia che punta alla crescita

Instagram non ha ancora rivelato i dati di fatturato legati a Reels, ma le stime indicano che nel 2024 le entrate pubblicitarie della piattaforma sono cresciute del 24%, rappresentando quasi la metà delle entrate pubblicitarie statunitensi di Meta.

L’azienda sa bene che i contenuti video stanno dominando sempre più il panorama social. La Chief Financial Officer Susan Li ha recentemente sottolineato come il tempo trascorso a guardare video su Instagram sia in forte aumento a livello globale.