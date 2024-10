Instagram: in arrivo la "libreria social" per salvare i video divertenti

Secondo quanto rivelato dallo sviluppatore e leaker Alessandro Paluzzi attraverso un post su Threads, Instagram sarebbe in procinto di implementare una nuova e interessante funzionalità.

Stiamo parlando di una sezione chiamata Social Library, ovvero una sorta di “libreria social” in cui gli utenti dovrebbero poter salvare facilmente i contenuti condivisi, mantenendoli sempre a portata di dito.

Paluzzi, che ha postato anche uno screenshot di quella che sarà la nuova sezione, ha affermato che la stessa potrà contenere post e reel, permettendo di accedere agli stessi con pochi e semplici tocchi sul display.

Una modifica di certo non rivoluzionaria ma che, allo stesso tempo, permette di salvare video divertenti o altri contenuti che gli utenti intendono vedere più volte senza perdere tempo con lunghe ed estenuanti ricerche.

La nuova “libreria social” e non solo: negli ultimi mesi Instagram si sta impegnando per rinnovarsi

Come confermato a un utente che ha commentato il suo post, la libreria social sarà disponibile tanto su Android quanto su iOS, anche se non è dato sapere se e quanto verrà effettivamente implementata tale funzionalità visto che non sono ancora state rilasciate comunicazioni ufficiali in merito.

Questa implementazione, sebbene molto interessante, è solo una delle tante che ha interessato Instagram nel corso degli ultimi mesi. Lo scorso settembre, per esempio, il social network ha rivoluzionato storie e reel, implementando 38 nuovi adesivi e migliorando complessivamente l’esperienza utente.

Altre novità, come il Limite Giornaliero, fanno parte di una serie di implementazioni mirate a rendere Instagram un ambiente più sicuro per l’utenza più giovane, che tende a passare molto tempo della propria giornata sui social network.