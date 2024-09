Instagram si aggiorna: ecco come cambiano storie e reel

Instagram continua a rinnovarsi e a rendere la sua piattaforma appetibile per i suoi utenti. Il colosso governato da meta ha deciso di fare ancora di più aggiungendo questa volta un tocco di nostalgia e divertimento alla sua piattaforma. Sono stati infatti introdotti ben 38 nuovi adesivi dedicati a storie e reel. La nuova collezione presenta degli elementi classici che permettono agli utenti di esprimere ancor di più la loro creatività.

Questo tuffo nel passato porta a Instagram una ventata di novità e allo stesso tempo di fascino, anche per chi è più restio ad utilizzare il noto social. I nuovi adesivi includono icone che negli anni hanno fatto irrimediabilmente la storia, come i cuori ad esempio che possono essere utilizzati per esprimere amore o semplicemente apprezzamento. Ci sono poi adesivi raffiguranti i giorni della settimana, perfetti per identificare il contesto di una storia o di un reel o magari per creare la giusta atmosfera nei propri contenuti.

Instagram riporta alla luce i classici senza tempo con i nuovi adesivi

Il nuovo aggiornamento di Instagram dimostra che l’app spesso ascolta i feedback lasciati dagli utenti. In molti infatti si erano lamentati della rimozione degli adesivi classici e il loro ritorno dimostra dunque la volontà dell’app nel soddisfare le esigenze del pubblico. Gli adesivi che sono appena arrivati sono di certo semplici ma offrono anche tanta versatilità in quanto sono adatti a più temi e a più concetti che l’utente vuole esprimere in una storia o in un reel.

Infine, Instagram sta puntando molto anche su “Emoji pong“. Questa funzionalità interattiva consente agli utenti di sfidare i propri amici a una partita di pong semplicemente inviando un messaggio in DM con un’emoji e poi toccandola. In questo modo, ci si può sfidare a chi farà il punteggio più alto e tutto all’interno del riquadro dell’app.