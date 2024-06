Instagram, novità spinge gli utenti a disiscriversi: di cosa si tratta?

Instagram sta testando una nuova funzione dal nome a dir poco eloquente, ovvero Ad Breaks (in italiano Interruzioni pubblicitarie).

Si tratta di annunci, che non si possono saltare in alcun modo, che di fatto vanno a imporre 3-5 secondi di pubblicità durante lo scorrimento del feed.

Sebbene Meta, così come qualunque altra azienda operante nel settore, abbia da sempre fatto affidamento alla pubblicità per ottenere profitto, questa mossa non è particolarmente apprezzata dall’utenza, con diverse persone che hanno annunciato il loro desiderio di disiscriversi dal noto social network.

Instagram ha sempre integrato in modo saggio gli annunci nei feed degli utenti, con contenuti sponsorizzati presentati con una certa discrezione. Questo tipo di “pubblicità soft”, però, a quanto pare non basta più. Gli Ad Breaks, infatti, sono considerati molto più invadenti e, proprio per questo, sono molti ad aver dimostrato una certa avversione verso questa nuova politica.

Gli Ad Breaks sono ancora in fase di test, ma la loro possibile implementazione spaventa gli utenti

Da Reddit fino a X, online sembra divampare il malcontento sulle nuove politiche di Instagram. Nonostante ciò, va detto che le Ad Breaks siano attualmente solo in fase di test e interessino un piccolo gruppo di “fortunati” utenti.

Ciò lascerebbe intendere come Meta stia conducendo uno split test per comprendere la reazione degli utenti e i risultati dei nuovi annunci pubblicitari. In questo contesto, il feedback potrebbe non essere poi importante quanto i risultati relativi ai clic ottenuti dagli spot.

Di recente, Instagram ha proposto anche altre implementazioni meno controverse. Per esempio, all’inizio dello scorso mese, la piattaforma ha integrato un nuovo sistema di visibilità attraverso cui intende premiare i contenuti originali a dispetto degli account che si limitano a riproporre materiale altrui.

Allo stesso tempo, la piattaforma deve guardarsi da una concorrenza che resta agguerrita. TikTok, tra le altre cose, ha di recente annunciato il futuro lancio di un servizio che diventerebbe un diretto concorrente di Instagram.