Intel Core Ultra Series 3 Panther Lake: prestazioni AI avanzate e grafica potenziata per laptop e sistemi edge

Intel ha annunciato il lancio dei suoi nuovi processori Core Ultra Series 3, noti con il nome in codice Panther Lake, progettati per laptop ultraportatili di fascia alta e sistemi AI edge. Sono chip che segnano un passo importante nella strategia Intel, essendo i primi a sfruttare il processo produttivo Intel 18A, tecnologia sviluppata per colmare il divario con i principali produttori di semiconduttori globali come TSMC.

Intel Core Ultra Series 3: una gamma versatile per oltre 200 design

La Serie 3 comprende 14 chip distribuiti su cinque famiglie di prodotto, destinati a oltre 200 modelli di PC. I primi laptop con questi processori saranno disponibili a partire dal 27 gennaio 2026, con ulteriori modelli previsti nella prima metà dell’anno.

Le principali famiglie di processori includono:

Core Ultra X9 e X7 : top di gamma, con CPU fino a 16 core, GPU Intel Arc B390 fino a 12 core e supporto per LPDDR5x-9600. Offrono 20 linee PCIe e prestazioni grafiche integrate fino al 77% superiori rispetto alla generazione precedente.

e : top di gamma, con CPU fino a 16 core, GPU Intel Arc B390 fino a 12 core e supporto per LPDDR5x-9600. Offrono 20 linee PCIe e prestazioni grafiche integrate fino al 77% superiori rispetto alla generazione precedente. Core Ultra 9 e 7 : versioni più bilanciate, con GPU a 4 core e supporto per LPDDR5x-8533 o DDR5-7200. Mantengono elevate prestazioni CPU e capacità di supporto a GPU dedicate.

: versioni più bilanciate, con GPU a 4 core e supporto per LPDDR5x-8533 o DDR5-7200. Mantengono elevate prestazioni CPU e capacità di supporto a GPU dedicate. Core Ultra 5: modelli entry-level e intermedi con meno core CPU e GPU, ma con un’eccezione sorprendente: il modello 338H offre 12 core CPU e 10 core GPU, mostrando la flessibilità della piattaforma.

Architettura e processo produttivo

I processori Series 3 utilizzano uno schema architetturale a chiplet, combinando diversi moduli di silicio su una base tile tramite la tecnologia di packaging Foveros di Intel.

Il compute tile, realizzato ricorrendo al processo Intel 18A, ospita CPU e NPU (Neural Processing Unit). Sono disponibili due varianti: 8 o 16 core CPU.

Il platform controller tile, gestore delle principali interfacce I/O, è prodotto da TSMC, così come la GPU da 12 core. La versione GPU a 4 core è invece prodotta con processo Intel 3.

Questo approccio permette a Intel di offrire tre configurazioni principali:

16 core CPU + 12 core GPU

16 core CPU + 4 core GPU

8 core CPU + 4 core GPU

Le varianti con alcuni core disattivati completano la gamma Series 3, ottimizzando prestazioni e consumo energetico.

Prestazioni e intelligenza artificiale

Intel dichiara fino al 60% di miglioramento in multi-core CPU e un +77% nelle prestazioni grafiche integrate rispetto alla generazione Core Ultra 200V. La NPU supporta fino a 50 TOPS, superando i requisiti di Microsoft Copilot+ e avvicinandosi alle soluzioni AI concorrenti di AMD e Qualcomm.

La Serie 3 supporta inoltre WiFi 7, Bluetooth 6.0 e fino a quattro porte Thunderbolt 4, garantendo connettività avanzata per applicazioni professionali e di consumo.

Applicazioni edge e industriali

Oltre ai laptop, Intel certifica la Serie 3 per applicazioni embedded e industriali, come robotica, smart city, automazione e sanità. Stando ai dati sin qui condivisi dall’azienda di Santa Clara, i nuovi processori offrono:

Prestazioni superiori di 1,9 volte su modelli di linguaggio AI di grandi dimensioni (LLM).

di grandi dimensioni (LLM). Efficienza energetica migliorata di 2,3 volte per analisi video end-to-end .

. Throughput migliore di 4,5 volte con modelli vision-language-action.

L’integrazione di AI e GPU in un singolo SoC riduce il TCO (Total Cost of Ownership) rispetto alle tradizionali architetture multi-chip.

Disponibilità e conclusioni

Intel ha indicato che è già possibile piazzare dei pre-ordini mentre la disponibilità globale, come anticipato in precedenza, è prevista dal 27 gennaio 2026. Per quanto riguarda l’offerta destinata a sistemi edge e industriali, essa si svilupperà nel corso del primo trimestre 2026.

In definitiva, i processori Intel Core Ultra Series 3 rappresentano un passo avanti significativo nella tecnologia dei chip statunitensi, con prestazioni elevate, grafica avanzata e capacità AI integrate.

Panther Lake non vuole essere solo una nuova generazione di CPU per laptop ultraportatili, ma anche una piattaforma versatile per applicazioni professionali e industriali, aprendo la strada a una nuova era di PC e sistemi edge intelligenti.