Perché Intel e Qualcomm non stanno attaccando NVIDIA dopo il lancio di RTX Spark

L’annuncio di NVIDIA RTX Spark durante il Computex 2026 non rappresenta soltanto il debutto di un nuovo chip destinato ai computer Windows. Segna l’inizio di una fase completamente nuova per il mercato dell’informatica personale, nella quale il controllo dell’intera piattaforma hardware e software diventa l’elemento decisivo per dominare l’era dell’intelligenza artificiale.

Con il supporto diretto di Microsoft, NVIDIA ha presentato una famiglia di sistemi progettati attorno al concetto di “personal agent computing“: computer capaci di eseguire localmente modelli AI avanzati e agenti autonomi senza dipendere costantemente dal cloud.

RTX Spark integra CPU basata su architettura ARM, GPU Blackwell, acceleratori Tensor e fino a 128 GB di memoria unificata, proponendosi come una soluzione radicalmente diversa rispetto ai tradizionali notebook Windows. NVIDIA sostiene che la piattaforma possa raggiungere prestazioni AI fino a 1 petaFLOP mantenendo livelli di efficienza energetica senza precedenti nel settore PC. La collaborazione con Microsoft coinvolge inoltre componenti profondamente integrati nel sistema operativo Windows, inclusi nuovi meccanismi di sicurezza e gestione degli agenti AI.

La portata dell’annuncio è stata immediatamente percepita dai mercati finanziari. Nelle ore successive alla presentazione, le azioni di Intel e Qualcomm hanno registrato ribassi significativi mentre NVIDIA ha continuato la propria corsa. Gli investitori hanno interpretato RTX Spark come un segnale chiaro: NVIDIA non vuole più essere soltanto il principale fornitore di acceleratori AI, ma punta a diventare una piattaforma completa per il personal computing.

Intel: prudenza, realismo e difesa dell’ecosistema x86

Tra i concorrenti, Intel è probabilmente l’azienda sul quale l’impatto dell’annuncio di NVIDIA si fa più sentire.

Per decenni il mercato PC Windows è stato costruito attorno all’architettura x86 e Intel ne è stata (e ne è sempre) principale protagonista, insieme con AMD. L’arrivo di RTX Spark ambisce tuttavia a mettere in discussione questo equilibrio perché porta l’architettura ARM nel segmento premium dei notebook Windows con il supporto diretto di Microsoft e con la forza dell’ecosistema AI sviluppato da NVIDIA.

La risposta ufficiale di Intel al lancio di NVIDIA è stata sorprendentemente misurata. Durante il Computex, Nish Neelalojanan, responsabile della strategia AI PC dell’azienda, ha dichiarato che NVIDIA rappresenta un concorrente da osservare con una “sana dose di paranoia“. Intel riconosce apertamente la forza del marchio NVIDIA nel gaming e nell’intelligenza artificiale, ma ritiene che esistano ancora vantaggi strutturali a favore della piattaforma x86.

In un altro articolo abbiamo presentato un confronto dettagliato tra architetture x86-64 e ARM64.

Le tesi di Intel su compatibilità e prezzo

Secondo Intel, il vero punto debole di RTX Spark potrebbe essere rappresentato dalla compatibilità software. Nonostante i progressi di Windows on ARM (la società di Redmond ha addirittura rilasciato Windows 11 26H1 esclusivamente per i SoC ARM), una parte significativa delle applicazioni professionali e aziendali continua a essere ottimizzata per x86. Intel sostiene che i propri processori offrano livelli di efficienza energetica comparabili evitando i problemi di compatibilità, emulazione e gestione dei sistemi DRM che potrebbero ancora emergere nel passaggio ad ARM.

L’azienda punta inoltre sul fattore prezzo. Le prime configurazioni RTX Spark saranno destinate al segmento premium del mercato e potrebbero risultare significativamente più costose rispetto alle future piattaforme Panther Lake e Wildcat Lake della società di Santa Clara. Intel sta quindi cercando di posizionarsi come la scelta più equilibrata per aziende e consumatori che desiderano funzionalità AI avanzate senza rinunciare alla compatibilità consolidata dell’ecosistema Windows tradizionale.

È interessante osservare come Intel non abbia adottato un approccio apertamente conflittuale. Al contrario, i dirigenti dell’azienda continuano a sottolineare che la collaborazione con NVIDIA proseguirà in diversi ambiti, soprattutto nel settore dei data center e delle infrastrutture AI. L’atteggiamento evidenzia quanto il settore dei semiconduttori stia diventando sempre più caratterizzato da relazioni simultaneamente competitive e collaborative.

Esiste un accordo importante tra NVIDIA e Intel

A settembre 2025, Intel e NVIDIA hanno annunciato una partnership molto ampia. NVIDIA ha investito circa 5 miliardi di dollari acquistando azioni Intel e le due aziende hanno concordato di sviluppare insieme diverse generazioni di prodotti per data center e personal computing. Inoltre Intel dovrebbe produrre alcuni processori personalizzati per NVIDIA e integrare NVLink nelle proprie soluzioni.

Quella aperta con l’annuncio di RTX Spark, quindi, non è una guerra con Intel. La situazione, ad oggi, è la seguente:

NVIDIA compete con Intel nel mercato CPU PC;

NVIDIA collabora con Intel nei data center AI;

NVIDIA è anche investitore di Intel;

Intel Foundry spera di ottenere ordini produttivi da NVIDIA in futuro.

Per questo motivo Intel ha mantenuto un tono molto diplomatico dopo il lancio di RTX Spark.

Qualcomm: dalla difesa all’opportunità

Se Intel ha reagito con cautela, Qualcomm ha scelto una strategia completamente diversa. Per anni l’azienda di cui Cristiano Amon è CEO ha investito enormi risorse per trasformare Windows on ARM in una piattaforma credibile. I processori Snapdragon X hanno rappresentato il primo tentativo realmente riuscito di proporre notebook Windows ARM competitivi, sostenuti anche dal programma Copilot+ PC promosso da Microsoft.

L’arrivo di NVIDIA potrebbe teoricamente minacciare questo lavoro. Invece la risposta ufficiale dell’azienda è stata sorprendentemente positiva.

Qualcomm accoglie la discesa in campo di NVIDIA: “Benvenuta nella famiglia” Windows on ARM

Kedar Kondap, Senior Vice President di Qualcomm per il settore Compute e Gaming, ha accolto pubblicamente NVIDIA con un messaggio semplice ma significativo: “benvenuta nella famiglia“. Secondo Qualcomm, l’ingresso di NVIDIA costituisce una conferma della validità della strategia ARM e potrebbe accelerare ulteriormente l’adozione dell’architettura nel mercato Windows.

Dietro la dichiarazione diplomatica esiste una logica industriale molto precisa. Qualcomm ritiene di avere già svolto il lavoro più difficile: convincere Microsoft, gli sviluppatori software e i produttori di PC a investire nell’ecosistema Windows on ARM. L’arrivo di NVIDIA porta nuove risorse, maggiore visibilità mediatica e ulteriori investimenti nello sviluppo software, beneficiando indirettamente tutti gli attori coinvolti.

Chip ARM: NVIDIA punta sul segmento premium, Qualcomm anche sui sistemi economici e “di massa”

Allo stesso tempo Qualcomm sta differenziando la propria linea. Mentre NVIDIA punta inizialmente al segmento premium con sistemi altamente specializzati per l’AI generativa locale, Qualcomm sta lavorando a una fascia di mercato molto più ampia. La nuova piattaforma Snapdragon C, annunciata in concomitanza con Computex, è pensata per notebook Windows ARM dal costo estremamente contenuto, anche inferiori ai 500 dollari. Al di là di speculazioni che non trovano ancora conferma e che probabilmente hanno contribuito a impattare negativamente sulle performance del titolo, l’obiettivo è rendere l’intelligenza artificiale locale accessibile a una platea molto più vasta di utenti.

Qualcomm sembra considerare NVIDIA non soltanto come un concorrente ma anche come un acceleratore della transizione verso ARM, una transizione dalla quale la società di Amon potrebbe trarre benefici nel medio periodo.

Come risponderà Intel

Guardando la roadmap Intel, la risposta principale non sarà un prodotto singolo ma un ecosistema. Intel sta puntando moltissimo sui processori Panther Lake, i primi prodotti client costruiti con il nodo Intel 18A.

L’obiettivo è contrastare RTX Spark su efficienza energetica, AI locale, compatibilità totale x86, costi inferiori rispetto ai notebook premium NVIDIA.

Allo stesso tempo, Intel sta cercando di trasformare il concetto di AI PC in qualcosa di più aperto rispetto alla visione NVIDIA-Microsoft. Il messaggio è: “puoi avere AI locale senza abbandonare l’ecosistema Windows tradizionale“. Questo potrebbe essere un argomento molto forte nel settore enterprise dove la compatibilità software continua a essere fondamentale.

C’è poi un altro aspetto cruciale da mettere sul tavolo. Se Intel riuscisse davvero a rendere competitivo il nodo 18A e successivamente il 14A, potrebbe trasformarsi in un fornitore produttivo per molte aziende AI. Intel potrebbe guadagnare anche producendo chip destinati a concorrenti diretti, con un assetto simile a quello perseguito oggi da TSMC.

Come risponderà Qualcomm

Qualcomm si trova in una posizione diversa. Come accennato in precedenza, paradossalmente RTX Spark potrebbe aiutare Qualcomm più che danneggiarla.

Per anni Qualcomm ha investito miliardi per convincere Microsoft e gli sviluppatori a supportare Windows on ARM. Ora arriva NVIDIA e porta CUDA, ecosistema AI, maggiore attenzione degli sviluppatori, ulteriori investimenti Microsoft su ARM. Per questo Qualcomm ha accolto NVIDIA con toni quasi amichevoli.

La vera risposta di Qualcomm sarà probabilmente Snapdragon X Elite Gen 2 con la prossima generazione di SoC che dovrebbe puntare su maggiore autonomia, NPU più potenti, prezzi inferiori, notebook più sottili.

Se RTX Spark debutta su macchine premium, Qualcomm può presidiare la fascia 300-1000 euro dove NVIDIA potrebbe avere difficoltà a scendere rapidamente.