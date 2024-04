Internet all'estero con una eSIM: ecco come attivare le offerte di Saily

Attiva una eSIM per viaggiare è ora molto più semplice: grazie a Saily, il nuovo servizio proposto da Nord Security, l’azienda a cui si deve anche NordVPN, è ora possibile attivare una SIM virtuale per avere Giga in roaming all’estero.

Il sistema è semplicissimo: basta collegarsi al sito di Saily e scegliere il Paese che sarà la destinazione del proprio viaggio. A questo punto, è possibile acquistare la eSIM, scegliendo tra le varie opzioni disponibili (si parte da circa 5 euro).

La SIM virtuale potrà poi essere scaricata sul proprio smartphone (compatibile con le eSIM) tramite l’app ufficiale del servizio. Per tutti i dettagli in merito basta seguire il link qui di sotto.

Come funziona la eSIM di Saily

Per avere Internet all’estero basta installare sul proprio smartphone una eSIM di Saily. La procedura da seguire è semplicissima, a condizione di avere uno smartphone con eSIM. Ecco i passaggi:

bisogna accedere al sito di Saily

selezionare poi il Paese che sarà meta del proprio viaggio

poi il che sarà meta del proprio viaggio scegliere il piano da attivare , si parte da circa 5 euro (il costo varia in base ai Giga e al Paese scelto)

, si parte da circa 5 euro (il costo varia in base ai Giga e al Paese scelto) completare l’acquisto inserendo l’account Google oppure Apple del proprio smartphone

scaricare l’app di Saily e effettuare il login con il proprio account

e effettuare il login con il proprio account scaricare la eSIM sul proprio smartphone

Grazie a Saily è, quindi, possibile accedere a Internet anche all’estero, senza limitazioni di alcun tipo. Acquistare una eSIM è semplice e conveniente. Con pochi euro è possibile assicurarsi la possibilità di navigare in mobilita, senza problemi e senza interruzioni. In questo modo, con la eSIM, non serve acquistare una SIM una volta arrivati all’estero.

Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.