Internxt: 5 TB di spazio per custodire i tuoi ricordi più cari senza paura di perderli

Salva i ricordi più preziosi del 2025 con Internxt: cloud lifetime fino a 5 TB, senza abbonamenti, sicuro e facile da usare. File sempre protetti.
Roberta Bonori
Pubblicato il 27 dic 2025
Internxt: 5 TB di spazio per custodire i tuoi ricordi più cari senza paura di perderli

L’anno sta per finire e con esso passano momenti che meritano di essere conservati per sempre. Foto delle feste, video di famiglia, progetti personali, documenti di lavoro: tutto ciò che racconta la tua vita e le emozioni di questo 2025 non deve andare perso.

Internxt offre una soluzione definitivaper custodire ogni ricordo, grazie ai suoi piani cloud lifetime: spazio digitale fino a 5 TB con un unico pagamento, senza costi ricorrenti, per avere tutto sempre a portata di mano.

Salva i tuoi file con InternXT

Un archivio digitale pensato per i tuoi ricordi

Durante le festività e la fine dell’anno, i dispositivi si riempiono di foto, video e file che spesso restano sparsi tra smartphone, tablet e computer. Internxt trasforma tutto questo in un archivio organizzato e sicuro, dove ogni ricordo trova il suo posto. Il piano lifetime garantisce protezione totale senza abbonamenti mensili, così che ciò che per te ha valore rimanga al sicuro per sempre.

Il piano da 5 TB, attualmente disponibile con uno sconto del 75%, è perfetto per famiglie, professionisti, freelance e studenti che vogliono conservare grandi quantità di dati senza rinunciare alla sicurezza. Tutti i file caricati su Internxt possono essere consultati, scaricati e condivisi da qualsiasi dispositivo, che sia computer, smartphone, tablet o browser. In questo modo, i tuoi device restano leggeri e performanti, mentre ogni ricordo del 2025, dalle feste di Natale ai momenti più intimi, rimane sempre accessibile ovunque ti trovi. La piattaforma è intuitiva e facile da usare, anche per chi non ha mai sperimentato un servizio cloud. Tutti i piani lifetime includono 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati, così da poter provare Internxt senza alcuna pressione. Questo è il momento perfetto per regalarti la serenità di sapere che nulla andrà perso, che ogni ricordo dell’anno che sta per finire sarà protetto e pronto per essere rivissuto ogni volta che vuoi. Con Internxt, il tuo 2025 resta con te, per sempre.

Salva i tuoi file con InternXT

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Hosting PrestaShop con IONOS: lancia il tuo e-commerce GRATIS per un anno
Offerte

Hosting PrestaShop con IONOS: lancia il tuo e-commerce GRATIS per un anno
pCloud, offerta con sconto sui piani Lifetime di cloud storage
Offerte

pCloud, offerta con sconto sui piani Lifetime di cloud storage
Hostinger lancia una maxi promo: fino al 75% di sconto sui piani hosting con AI
Offerte

Hostinger lancia una maxi promo: fino al 75% di sconto sui piani hosting con AI
Promo Feste Aruba: Sconto 60% su TUTTI i servizi (Domini e Hosting)
Offerte

Promo Feste Aruba: Sconto 60% su TUTTI i servizi (Domini e Hosting)
Link copiato negli appunti