Internxt: cloud a vita fino a 5 TB con l'85% di sconto

Scegliere uno spazio cloud permanente significa mettere al sicuro i propri file con un unico investimento iniziale, evitando i costi ricorrenti tipici dei servizi in abbonamento. Nel tempo, questa formula consente di ridurre in modo significativo la spesa complessiva.

Tra le soluzioni più interessanti in questo ambito spicca Internxt, provider specializzato in cloud storage a vita, con diverse opzioni pensate per esigenze di archiviazione differenti e capacità che arrivano fino a 5 TB.

Internxt propone più soluzioni lifetime, tutte acquistabili con una sola spesa e senza rinnovi mensili o annuali. Le offerte attualmente disponibili prevedono sconti molto elevati, fino all’85%. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Cosa offre Internxt, ora in extra sconto

Il piano da 1 TB è proposto a 285 euro, mentre chi ha bisogno di più spazio può scegliere la versione da 3 TB al prezzo scontato di 435 euro. Per esigenze di archiviazione più avanzate è disponibile anche il piano da 5 TB, ora acquistabile a 585 euro.

Tutti i piani includono l’accesso a vita allo spazio cloud senza costi successivi all’acquisto, a differenza dei classici servizi in abbonamento che richiedono pagamenti continui per mantenere attivi i dati archiviati.

A rafforzare il valore dell’offerta contribuisce un elevato livello di protezione: Internxt utilizza tecnologie di sicurezza avanzate come la crittografia post-quantistica, l’autenticazione a due fattori e la condivisione dei file con protezione tramite password.

L’attivazione di un piano Internxt è semplice e può essere completata direttamente dal sito ufficiale. Per i nuovi utenti è prevista una garanzia di rimborso di 30 giorni, utile per provare il servizio senza rischi.

Inoltre, è possibile suddividere il pagamento in tre rate a tasso zero, per rendere l’investimento ancora più accessibile.