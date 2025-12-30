Internxt: cloud crittografato lifetime con sconti fino all’85%

Con l’offerta di Internxt, il cloud storage torna a essere uno strumento di archiviazione e non una piattaforma di raccolta dati. L’operatore propone piani lifetime con sconto fino all’85%rispetto al prezzo di listino, consentendo di accedere a spazio cloud crittografato con pagamento unico e senza abbonamenti ricorrenti. Un’impostazione pensata per utenti che vogliono proteggere i propri dati nel lungo periodo, mantenendo il controllo sui costi.

Cloud privato per design

Internxt adotta un’architettura zero-knowledge, che garantisce che solo l’utente possa accedere ai propri file. I dati vengono crittografati end-to-end prima di lasciare il dispositivo, utilizzando AES-256 e crittografia post-quantistica, sia in transito sia a riposo. Le password non vengono mai memorizzate e l’accesso può essere ulteriormente protetto tramite autenticazione a due fattori.

Piani lifetime: spazio e strumenti inclusi

L’offerta attuale permette di avere uno sconto significativo su tutti piani a pagamento unico:

Essential : 1 TB a 285 € invece di 1.900 €

Premium : 3 TB a 435 € invece di 2.900 €

Ultimate: 5 TB a 585 € invece di 3.900 €

Tutti i piani includono backup del computer, versioning dei file, condivisione protetta da password e applicazioni per Windows, macOS, Linux, iOS e Android. È disponibile anche un piano gratuito con 1 GB per testare il servizio.

Open source e verificato

Uno degli aspetti distintivi di Internxt è la totale trasparenza: il codice è open source e disponibile su GitHub, verificabile da chiunque. Il servizio è conforme al GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2 ed è stato sottoposto a test di sicurezza indipendenti da Securitum, società europea specializzata in penetration testing.

Un ecosistema in evoluzione

Oltre allo storage, Internxt sta costruendo una suite completa orientata alla privacy, che include VPN crittografata, antivirus, cleaner e strumenti in arrivo come Mail e Meet. Un approccio modulare che mira a offrire un ambiente digitale sicuro, sostenibile e indipendente dalle logiche di sfruttamento dei dati. Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.