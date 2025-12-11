Internxt: archiviazione sicura con sconti fino all’85%

Internxt propone piani lifetime con sconti fino all’85%: archiviazione crittografata, zero-knowledge, strumenti avanzati e privacy totale. Tre livelli: Essential, Premium e Ultimate.
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il 11 dic 2025
Internxt: archiviazione sicura con sconti fino all’85%

Se stai cercando un servizio di archiviazione affidabile, privato e indipendente dai costi mensili, Internxt propone un modello alternativo: cloud crittografato, privacy totale e pagamento unico. L’azienda punta su trasparenza, codice open source e una gestione dei dati orientata al controllo dell’utente. Tutti i file vengono cifrati ancora prima di lasciare il dispositivo, garantendo uno spazio digitale protetto e conforme agli standard europei.

Scopri l’offerta di Internxt

Prezzi e piani lifetime con sconto fino all’85%

La promozione Internxt consente di acquistare piani a vita con un forte risparmio rispetto ai listini standard. Il piano Essential (1 TB) passa da 1.900 € a 285 €, il Premium (3 TB) da 2.900 € a 435 €, mentre il Ultimate (5 TB) da 3.900 € a 585 €. Ogni piano include l’accesso permanente allo spazio acquistato, aggiornamenti futuri e la partecipazione ai giveaway con gift card fino a 1.000 €. Una soluzione pensata per eliminare definitivamente canoni ricorrenti.

Sicurezza avanzata: zero-knowledge e crittografia post-quantistica

Il cuore dell’offerta Internxt è la privacy. La piattaforma utilizza crittografia AES-256 zero-knowledge, assicurando che né password né contenuti siano accessibili ai server. I piani lifetime includono crittografia post-quantistica, conformità a GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2, oltre a verifiche indipendenti di sicurezza. L’utente rimane l’unico proprietario delle chiavi di accesso, garantendo controllo totale sui dati.

Funzionalità integrate e strumenti per professionisti

La suite comprende backup automatico, versioning, condivisione protetta da password, 2FA e strumenti di collaborazione. I piani Premium e Ultimate aggiungono Cleaner, Antivirus, Dark Web Monitoring e, nei prossimi aggiornamenti, una VPN crittografata. Il piano Ultimate include inoltre compatibilità con CLI, WebDAV, NAS e Rclone, pensata per utenti avanzati e aziende che necessitano di integrazioni professionali.

Ecosistema open source, sostenibile e verificabile

Internxt mantiene un approccio open source, rendendo pubblico il codice su GitHub e permettendo verifiche indipendenti. I servizi sono alimentati da energia sostenibile e la gestione dei dati segue rigorosi principi di privacy by design. È disponibile anche un piano gratuito da 1 GB per testare la piattaforma prima dell’acquisto. Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Con IONOS a Natale puoi ottenere un sito web gratis per 1 anno
Offerte

Con IONOS a Natale puoi ottenere un sito web gratis per 1 anno
Internxt rinnova l'offerta Black Friday: cloud storage a vita a partire da 247 euro
Offerte

Internxt rinnova l'offerta Black Friday: cloud storage a vita a partire da 247 euro
Hosting WooCommerce di Hostinger: apri il tuo negozio online con l'offerta Cyber Week
Offerte

Hosting WooCommerce di Hostinger: apri il tuo negozio online con l'offerta Cyber Week
Hostinger Hosting WordPress: taglio netto a 1,95€ al mese, con dominio e 3 mesi gratis (-85%)
Hosting

Hostinger Hosting WordPress: taglio netto a 1,95€ al mese, con dominio e 3 mesi gratis (-85%)
Link copiato negli appunti