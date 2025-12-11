Internxt: archiviazione sicura con sconti fino all’85%

Prezzi e piani lifetime con sconto fino all’85%

La promozione Internxt consente di acquistare piani a vita con un forte risparmio rispetto ai listini standard. Il piano Essential (1 TB) passa da 1.900 € a 285 €, il Premium (3 TB) da 2.900 € a 435 €, mentre il Ultimate (5 TB) da 3.900 € a 585 €. Ogni piano include l’accesso permanente allo spazio acquistato, aggiornamenti futuri e la partecipazione ai giveaway con gift card fino a 1.000 €. Una soluzione pensata per eliminare definitivamente canoni ricorrenti.

Sicurezza avanzata: zero-knowledge e crittografia post-quantistica

Il cuore dell’offerta Internxt è la privacy. La piattaforma utilizza crittografia AES-256 zero-knowledge, assicurando che né password né contenuti siano accessibili ai server. I piani lifetime includono crittografia post-quantistica, conformità a GDPR, HIPAA, ISO 27001 e SOC 2, oltre a verifiche indipendenti di sicurezza. L’utente rimane l’unico proprietario delle chiavi di accesso, garantendo controllo totale sui dati.

Funzionalità integrate e strumenti per professionisti

La suite comprende backup automatico, versioning, condivisione protetta da password, 2FA e strumenti di collaborazione. I piani Premium e Ultimate aggiungono Cleaner, Antivirus, Dark Web Monitoring e, nei prossimi aggiornamenti, una VPN crittografata. Il piano Ultimate include inoltre compatibilità con CLI, WebDAV, NAS e Rclone, pensata per utenti avanzati e aziende che necessitano di integrazioni professionali.

Ecosistema open source, sostenibile e verificabile

Internxt mantiene un approccio open source, rendendo pubblico il codice su GitHub e permettendo verifiche indipendenti. I servizi sono alimentati da energia sostenibile e la gestione dei dati segue rigorosi principi di privacy by design. È disponibile anche un piano gratuito da 1 GB per testare la piattaforma prima dell’acquisto. Per conoscere l’offerta completa di Internxt clicca qui.