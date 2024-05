Internxt: lo storage cloud offre sconti su tutti i piani annuali

Sei alla ricerca di uno storage cloud? Internxt è la soluzione che fa per te. Sfrutta l’opportunità per archiviare i tuoi dati in modo sicuro e conveniente! In questo momento, infatti, tutti i piani annuali sono scontati fino al 23%.

Internxt è un fornitore di storage cloud europeo che si distingue per la sua attenzione alla privacy e alla sicurezza dei dati. Tutti i file vengono crittografati end-to-end, il che significa che solo tu puoi accedervi. Inoltre, Internxt non collabora con i governi e non vende i dati degli utenti a terze parti.

Scopri tutti i vantaggi di Internxt

Spazio di archiviazione generoso: i piani annuali offrono da 200 GB a 10 TB di spazio di archiviazione, con prezzi a partire da solo 11,50 euro all’anno.

Zero knowledge encryption: solo tu hai la chiave per decifrare i tuoi file, nemmeno Internxt può accedervi.

solo tu hai la chiave per decifrare i tuoi file, nemmeno Internxt può accedervi. Condivisione sicura: puoi condividere file e cartelle con altri utenti in modo sicuro, impostando password e scadenze per l’accesso.

puoi condividere file e cartelle con altri utenti in modo sicuro, impostando password e scadenze per l’accesso. Accesso da qualsiasi dispositivo: puoi accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, ovunque tu sia.

puoi accedere ai tuoi file da qualsiasi dispositivo, ovunque tu sia. Supporto premium: Internxt offre un supporto clienti premium 24/7.

Internxt offre un supporto clienti premium 24/7. Garanzia di rimborso di 30 giorni: se non sei soddisfatto del servizio, puoi richiedere un rimborso completo entro 30 giorni.

Oltre alla sicurezza, Internxt offre anche una grande facilità d’uso. La piattaforma è accessibile tramite una semplice interfaccia web, applicazioni desktop e mobile, rendendo l’accesso ai propri file veloce e intuitivo da qualsiasi dispositivo. La sincronizzazione automatica garantisce che i dati siano sempre aggiornati e disponibili, ovunque ci si trovi.

Un ulteriore vantaggio di Internxt è il suo impegno verso la sostenibilità ambientale. La compagnia utilizza data center alimentati da energie rinnovabili, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale dell’archiviazione digitale. Questo aspetto è particolarmente rilevante per chi cerca non solo un servizio efficiente e sicuro, ma anche ecologicamente responsabile.

In conclusione, la promozione sui piani annuali di Internxt rappresenta un’opportunità ideale per chi desidera passare a un servizio di cloud storage che unisce sicurezza, facilità d’uso e sostenibilità. Con sconti su tutte le opzioni disponibili, non c’è momento migliore per approfittare di questa offerta e garantire ai propri dati la protezione che meritano. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica: scoprite di più su Internxt e scegliete il piano più adatto alle vostre esigenze!