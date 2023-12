Internxt, lo storage cloud sicuro con uno sconto da non perdere

In questo momento Internxt rappresenta una soluzione perfetta per chi sta cercando uno storage cloud. L’azienda spagnola offre, infatti, massima sicurezza, privacy e convenienza economica grazie a uno sconto del 50% sui suoi pacchetti.

Una promozione da sfruttare al volo, perché non durerà in eterno. Probabilmente tra qualche settimana il prezzo del prodotto tornerà ai suoi livelli normali.

I prezzi di Internxt

Internxt mette a disposizione anche una soluzione free, con la quale si ottengono 10 Giga di spazio, l’archiviazione e la condivisione di file criptati, l’accesso ai file e a qualsiasi servizio da qualsiasi dispositivo. Si tratta senz’altro di una opzione comoda e a costo zero (per sempre!) per chi non ha bisogno di tantissimo spazio per conservare file e documenti importanti.

Vuoi di più? Puoi affidarti all’opzione 20 Giga: ottieni il doppio dello spazio rispetto al pacchetto free, ma paghi pochissimo: appena 10,68 € all’anno.

Le soluzioni 200 giga e 2 TB costano, rispettivamente, 41,88 € e 107.88 € e rappresentano l’ideale per aziende e professionisti che hanno bisogno di un ampio cloud per archiviazione dati.

Sicurezza e serenità

Internxt è sinonimo di sicurezza e serenità: l’azienda specifica, infatti, che non memorizza password o dati degli utenti e tutte le info sono criptate attraverso una crittografia end-to-end per proteggere i dati degli utenti.

Oltre a sicurezza, privacy e una politica di costi iper accessibile, questo storage cloud si segnala anche per la scalabilità, ossia la possibilità di aggiungere o rimuovere spazio di archiviazione in base alle singole esigenze degli utenti.

Tra gli ulteriori vantaggi:

Continuità : offre una garanzia di disponibilità del 99,9%, il che significa che i dati sono accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

: offre una garanzia di disponibilità del 99,9%, il che significa che i dati sono accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Collaborazione : propone una serie di funzionalità di collaborazione, tra cui la condivisione di file e la co-editing.

: propone una serie di funzionalità di collaborazione, tra cui la condivisione di file e la co-editing. Mobilità: è accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a Internet.

Scopri subito le incredibili promozioni Internxt, ma affrettati: l’offerta potrebbe presto scadere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.