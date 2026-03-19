Internxt, nuova offerta: i piani a vita del cloud storage sicuro sono in sconto dell'85%

I prezzi partono da 285 euro: a differenza dei piani di abbonamento mensili o annuali è richiesto un unico pagamento.
Federico Pisanu
Pubblicato il 19 mar 2026
Internxt, nuova offerta: i piani a vita del cloud storage sicuro sono in sconto dell'85%
Freepik

Il servizio di cloud storage spagnolo Internxt ha lanciato una nuova offerta sui piani a vita, ora disponibili a partire da 285 euro per effetto dell’85% di sconto. È richiesto un unico pagamento, a differenza dei piani di abbonamento mensili o annuali, e nell’eventualità il servizio non soddisfi le proprie aspettative si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Ecco i nuovi prezzi scontati dei piani a vita di Internxt con lo sconto dell’85%:

  • Essential (1 TB di spazio di archiviazione cloud a vita): 285 euro invece di 1.900 euro
  • Premium (3 TB di spazio di archiviazione cloud a vita): 435 euro invece di 2.900 euro
  • Ultimate (5 TB di spazio di archiviazione cloud a vita): 585 euro invece di 3.900 euro

Tutti i piani beneficiano inoltre di un supporto clienti premium, sempre a disposizione per risolvere qualsiasi tipo di problema.

Pagina offerta Internxt

internxt piani a vita sconto 85 per cento

Perché scegliere Internxt

Rispetto ai tradizionali servizi di cloud storage oggi disponibili, Internxt si distingue in almeno tre elementi: posizione dei server in Europa (e non negli Stati Uniti), codice open source e verificato, piani a vita anziché mensili o annuali.

A ciò, poi, si aggiunge un altro tema fondamentale: la sicurezza dei dati conservati nello spazio cloud. Riguardo a ciò, Internxt è l’unico cloud storage che crittografa in automatico i file usando sia la crittografia end-to-end che la crittografia post-quantistica (in concreto, questo significa che i dati sono accessibili esclusivamente al titolare).

Inoltre, come accennato qui sopra, Internxt ha reso il proprio codice pubblico su GitHub, dove non solo può essere recensito, ma anche verifica e controllato da tutti gli utenti. Si tratta di un’importante dimostrazione di forza, con l’azienda spagnola fiera di non avere nulla da nascondere e di essere conforme al 100% al GDPR (la normativa europea sulla privacy e protezione dei dati personali degli utenti).

Pagina offerta Internxt

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Ti consigliamo anche

Cloud a vita senza abbonamento: risparmio garantito con Internxt (-85%)
Offerte

Cloud a vita senza abbonamento: risparmio garantito con Internxt (-85%)
Cloudflare sfida AGCOM e il Piracy Shield: cosa cambia per la rete Internet
Cloud

Cloudflare sfida AGCOM e il Piracy Shield: cosa cambia per la rete Internet
Internxt Lifetime in offerta: il cloud più privato al mondo scontato fino all'87%
Offerte

Internxt Lifetime in offerta: il cloud più privato al mondo scontato fino all'87%
Con Hosting WordPress + AI di Aruba crei un sito professionale a 11,90€
Offerte

Con Hosting WordPress + AI di Aruba crei un sito professionale a 11,90€
Link copiato negli appunti