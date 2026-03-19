Internxt, nuova offerta: i piani a vita del cloud storage sicuro sono in sconto dell'85%

Il servizio di cloud storage spagnolo Internxt ha lanciato una nuova offerta sui piani a vita, ora disponibili a partire da 285 euro per effetto dell’85% di sconto. È richiesto un unico pagamento, a differenza dei piani di abbonamento mensili o annuali, e nell’eventualità il servizio non soddisfi le proprie aspettative si può sempre richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Ecco i nuovi prezzi scontati dei piani a vita di Internxt con lo sconto dell’85%:

Essential (1 TB di spazio di archiviazione cloud a vita): 285 euro invece di 1.900 euro

invece di 1.900 euro Premium (3 TB di spazio di archiviazione cloud a vita): 435 euro invece di 2.900 euro

invece di 2.900 euro Ultimate (5 TB di spazio di archiviazione cloud a vita): 585 euro invece di 3.900 euro

Tutti i piani beneficiano inoltre di un supporto clienti premium, sempre a disposizione per risolvere qualsiasi tipo di problema.

Perché scegliere Internxt

Rispetto ai tradizionali servizi di cloud storage oggi disponibili, Internxt si distingue in almeno tre elementi: posizione dei server in Europa (e non negli Stati Uniti), codice open source e verificato, piani a vita anziché mensili o annuali.

A ciò, poi, si aggiunge un altro tema fondamentale: la sicurezza dei dati conservati nello spazio cloud. Riguardo a ciò, Internxt è l’unico cloud storage che crittografa in automatico i file usando sia la crittografia end-to-end che la crittografia post-quantistica (in concreto, questo significa che i dati sono accessibili esclusivamente al titolare).

Inoltre, come accennato qui sopra, Internxt ha reso il proprio codice pubblico su GitHub, dove non solo può essere recensito, ma anche verifica e controllato da tutti gli utenti. Si tratta di un’importante dimostrazione di forza, con l’azienda spagnola fiera di non avere nulla da nascondere e di essere conforme al 100% al GDPR (la normativa europea sulla privacy e protezione dei dati personali degli utenti).