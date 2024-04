Internxt, piano a vita da 5Tb con il 70% di sconto

Un’offerta imperdibile per archiviare i tuoi dati in modo sicuro e senza limiti di tempo.Stai cercando una soluzione di storage cloud affidabile e conveniente? Allora non puoi perderti l’incredibile offerta di Internxt: un piano a vita da 5TB con il 70% di sconto! Invece di pagare il prezzo intero di 999 Euro, potrai avere a disposizione ben 5 terabyte di spazio di archiviazione per soli 299 Euro.

Con 5TB di spazio a disposizione, potrai archiviare foto, video, musica, documenti e qualsiasi altro tipo di file senza preoccuparti di rimanere senza spazio. Che tu sia un utente privato o un professionista, questa offerta è perfetta per te. L’offerta è a tempo limitato, quindi approfittane subito!

Perché scegliere Internxt?

Sicurezza garantita: I tuoi dati saranno criptati con tecnologie all’avanguardia e archiviati in data center sparsi in diverse località geografiche, per la massima sicurezza e protezione.

I tuoi dati saranno criptati con tecnologie all’avanguardia e archiviati in data center sparsi in diverse località geografiche, per la massima sicurezza e protezione. Accesso da qualsiasi dispositivo: Potrai accedere ai tuoi file da qualsiasi computer, smartphone o tablet, ovunque ti trovi.

Potrai accedere ai tuoi file da qualsiasi computer, smartphone o tablet, ovunque ti trovi. Sincronizzazione automatica: I tuoi file saranno sempre sincronizzati automaticamente su tutti i tuoi dispositivi, così avrai sempre l’ultima versione a portata di mano.

I tuoi file saranno sempre sincronizzati automaticamente su tutti i tuoi dispositivi, così avrai sempre l’ultima versione a portata di mano. Condivisione semplice: Potrai condividere facilmente i tuoi file con altri utenti, sia all’interno che all’esterno della tua organizzazione.

Potrai condividere facilmente i tuoi file con altri utenti, sia all’interno che all’esterno della tua organizzazione. Supporto clienti eccellente: Il team di assistenza clienti di Internxt è sempre pronto ad aiutarti in caso di bisogno.

Un’offerta imperdibile per chi ha bisogno di tanto spazio di archiviazione. Non perdere questa occasione unica. In più, con Internxt potrai valutare diverse opzioni di pagamento per soddisfare le tue esigenze, così come cancellare il tuo abbonamento in qualsiasi momento: Se non sei soddisfatto del servizio, potrai cancellare il tuo abbonamento in qualsiasi momento senza penalità. Non lasciarti sfuggire questa incredibile opportunità! Scegli Internxt per archiviare i tuoi dati in modo sicuro e conveniente.