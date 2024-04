Internxt, sconti RECORD sui piani a vita

Internxt si caratterizza per un’offerta che mette insieme da un lato incredibile convenienza e dall’altro affidabilità e estrema sicurezza. Per chi non conoscesse questo servizio, si tratta di uno degli storage cloud migliori del mondo, che in questo momento propone sconti su tutti i piani a vita.

Ogni piano è pensato per una esigenza differente. Il piano da 2 TB (costo di 199 Euro anziché 499 Euro) si adatta ai bisogni di professionisti che hanno bisogno di uno spazio relativamente grande, i pacchetti da 5 TB e da 10 TB sono invece adatti a professionisti e aziende che hanno bisogno di spazio gigante. I costi sono, rispettivamente, di 299 Euro e 499 Euro.

Metti i tuoi documenti al sicuro con Internxt

Internxt utilizza tecnologie all’avanguardia per crittografare i tuoi dati sia durante il trasferimento che in fase di archiviazione. Inoltre, l’azienda non ha accesso ai tuoi file, quindi puoi stare certo che la tua privacy è al sicuro.

Internxt è una piattaforma di cloud storage decentralizzata e incentrata sulla privacy che offre agli utenti un controllo completo sui propri dati. I file vengono archiviati su più server in diverse località, il che garantisce la massima sicurezza e resistenza alle falle.

Per approfittare di questa incredibile offerta, basta visitare il sito web di Internxt e selezionare il piano desiderato. L’offerta è a tempo limitato, quindi affrettati a non perderla

Non perdere questa occasione unica di ottenere uno spazio di archiviazione cloud sicuro, affidabile e conveniente per sempre! Visita il sito web di Internxt ora e approfitta subito degli sconti record sui piani a vita.