Internxt, solo 50 Euro per il piano a vita da 5 Tb

Stai cercando una soluzione sicura e conveniente per archiviare i tuoi dati online? Sei stanco di pagare abbonamenti mensili o annuali per il cloud storage? Allora Internxt è la risposta che fa per te! Internxt è un servizio di cloud storage decentralizzato che offre piani a vita a prezzi imbattibili. Con soli 50 Euro puoi infatti acquistare 5 Tb di spazio di archiviazione, senza canoni ricorrenti e senza limiti di tempo.

A prezzo pieno, il servizio costa 200 Euro (per un risparmio del 75%). Ma i vantaggi di Internxt non si limitano al prezzo. Nel prossimo paragrafo andremo a vedere meglio i benefici che questo servizio riesce a proporre. Ma, intanto, un consiglio. Affrettati. Se vuoi accedere a questa promozione ti consigliamo di fare in fretta

Ecco perché dovresti scegliere Internxt per archiviare i tuoi dati

Crittografia end-to-end di alto livello. Internxt si distingue nel panorama dei servizi cloud per il suo approccio alla sicurezza. Offrendo una crittografia end-to-end di alto livello, Internxt assicura che i tuoi dati siano criptati prima ancora che lascino il tuo dispositivo.

Rispetto per la privacy. Una delle promesse fondamentali di Internxt è il rispetto assoluto della privacy dell’utente. A differenza di molti altri servizi di archiviazione cloud, Internxt non traccia le attività degli utenti, né condivide dati con terze parti.

Facilità di utilizzo. Nonostante le sue avanzate funzionalità di sicurezza, Internxt è anche estremamente facile da usare. L’interfaccia utente è pulita e intuitiva, rendendo semplice per chiunque, dai principianti agli esperti di tecnologia, iniziare a utilizzare il servizio senza problemi.

Sostenibilità. Internxt non solo si impegna a proteggere i tuoi dati, ma anche l’ambiente. L’azienda utilizza server a basso consumo energetico e supporta iniziative che promuovono la sostenibilità ambientale. Scegliendo Internxt, quindi, non stai solo proteggendo i tuoi dati, ma contribuisci anche a un impatto ambientale positivo.