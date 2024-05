3 mesi di Apple Arcade gratis con questa promo

Se sei un appassionato di giochi e stai pensando di acquistare un nuovo dispositivo Apple, abbiamo un’offerta che non puoi perdere. Apple ti regala tre mesi gratuiti di Apple Arcade con l’acquisto di un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV. Questa promozione esclusiva è l’occasione perfetta per esplorare un mondo di divertimento senza limiti.

Per quale motivo dovresti scegliere Apple Arcade?

Apple Arcade offre un’esperienza di gioco unica e senza compromessi. Con un catalogo di oltre 200 giochi, puoi immergerti in avventure straordinarie, puzzle avvincenti e giochi di strategia, il tutto senza pubblicità o acquisti in-app. Ogni mese, nuovi giochi vengono aggiunti per garantire che ci sia sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

Come funziona l’offerta? Per attivare i tuoi tre mesi gratuiti dovrai seguire pochi e semplici passaggi. Ti sarà sufficiente accedere con il tuo ID Apple sul nuovo dispositivo. Aprire l’App Store, andare su Apple Arcade e selezionare l’opzione “Riscatta 3 mesi gratis”. Ti ricordiamo che hai 93 giorni dalla configurazione del nuovo dispositivo per attivare questa offerta.

Non importa quale dispositivo Apple preferisci, la piattaforma per il gaming è disponibile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV.

Una volta terminati i tre mesi gratuiti, potrai continuare a goderti Apple Arcade per soli 6,99 € al mese. Nessun impegno a lungo termine, puoi annullare l’abbonamento in qualsiasi momento. Per conoscere i titoli dei giochi al momento disponibili puoi cliccare sul pulsante qui sotto e visitare la pagina dedicata.

Sfruttando la promo in corso, se vuoi immergerti nel gaming divertente di Apple Arcade, questo è il momento giusto. Acquista oggi il tuo nuovo dispositivo Apple e approfitta di questa incredibile offerta. Visita il sito ufficiale per scoprire di più e iniziare la tua avventura con Apple Arcade.