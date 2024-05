Ecco come ottenere la tua musica preferita GRATIS fino a 6 mesi

La tua musica preferita per 6 mesi completamente gratis? Molto più semplice di quanto tu possa pensare. Apple Music, in questi giorni, offre 1 mese del servizio a costo 0 su tutti i dispositivi. Ma attenzione. Hai iPhone, AirPods, HomePod o prodotti Beats idonei? I mesi gratuiti passano a 6.

Fantastico vero? Riscattare l’offerta è facilissimo. Nei prossimi paragrafi ti spieghiamo come fare, sia che tu sia in possesso di un dispositivo audio, sia che tu sia in possesso di un i Phone. In ogni caso, ti consigliamo di affrettarti. Questa promozione, infatti, non durerà molto.

Riscattare l’offerta con dispositivi audio

Per riscattare la tua offerta Apple Music con dispositivi audio, assicurati innanzitutto che il tuo iPhone o iPad siano aggiornati all’ultima versione di iOS o iPadOS. Successivamente, connetti il tuo dispositivo audio idoneo al tuo iPhone o iPad. Una volta fatto questo, apri l’app Apple Music sul tuo iPhone o iPad e accedi con il tuo ID Apple. Se l’offerta non compare immediatamente, potrai trovarla nella sezione Home dell’app. Infine, tocca l’opzione “Ottieni 6 mesi gratis” per usufruire della promozione. Riscattare l’offerta con l’iPhone Per riscattare la tua offerta Apple Music con un nuovo iPhone, inizia accendendo il dispositivo ed effettuando l’accesso con il tuo ID Apple. Assicurati che il tuo iPhone sia aggiornato all’ultima versione di iOS prima di procedere. Successivamente, apri l’app Apple Music. L’offerta dovrebbe comparire immediatamente dopo il lancio dell’app; se così non fosse, la troverai nella sezione Home. Infine, tocca l’opzione “Ottieni 6 mesi gratis” per attivare la promozione. Apple Music offre un’esperienza musicale completa grazie al suo vasto catalogo di oltre 70 milioni di brani. Gli utenti possono esplorare una libreria che spazia tra tutti i generi musicali, dalle ultime hit alle tracce più underground, garantendo che ci sia sempre qualcosa di nuovo da scoprire. La possibilità di creare e personalizzare playlist, insieme alla funzione di raccomandazione basata sui gusti personali, rende facile trovare musica che si adatta perfettamente alle proprie preferenze. Scarica subito Apple Music