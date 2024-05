Apple TV+: 3 mesi gratuiti con il tuo nuovo dispositivo apple

Hai sentito parlare di Apple TV+ e dei suoi contenuti di qualità? Se stai cercando una nuova piattaforma di streaming per arricchire le tue serate, abbiamo una notizia che farà al caso tuo. Apple ha lanciato un’offerta straordinaria che ti permette di provare la piattaforma gratuitamente per 3 mesi. Ecco tutto quello che devi sapere per approfittare di questa promozione.

I dettagli della promo Apple TV+

Per iniziare, l’offerta di 3 mesi gratuiti è valida per chi acquista dispositivi Apple idonei. Questo significa che se stai pensando di acquistare un nuovo iPhone, iPad, Mac o Apple TV, potrai ottenere tre mesi di accesso gratuito ad Apple TV+.

Dopo aver usufruito del periodo gratuito, il costo dell’abbonamento è di 9,99 euro al mese. Questo ti darà accesso illimitato a un catalogo in continua espansione di film, serie TV, documentari e animazione. La qualità dei contenuti è garantita dalla firma di Apple, che ha investito notevolmente nella produzione di contenuti originali e di alta qualità.

Un aspetto particolarmente importante è che l’abbonamento può essere condiviso con fino a 5 membri della tua famiglia, grazie all’apposita funzionalità. Questo significa che ognuno potrà avere il proprio profilo e godersi i contenuti preferiti senza alcun problema.

Ti ricordiamo poi che Apple TV+ è compatibile anche con dispositivi non Apple, quindi se non hai intenzione di acquistare un nuovo device, ma vuoi comunque testare la qualità della piattaforma Apple ha pensato anche a te. Creando un nuovo account hai una prova gratutia di 7 giorni. Questo ti permetterà di esplorare il servizio e decidere se fa per te, senza alcun impegno iniziale.

Ricapitolando, se sei un appassionato di film e serie TV, Apple TV+ rappresenta una fantastica opportunità per accedere a contenuti esclusivi e di alta qualità. Con l’offerta di 3 mesi gratuiti all’acquisto di un nuovo dispositivo Apple, non c’è momento migliore per provare il servizio. Anche senza un nuovo acquisto, i 7 giorni di prova gratuita sono un’opportunità da non perdere. Approfitta subito di queste promozioni, visita il sito e inizia la tua avventura con Apple TV+.