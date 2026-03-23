IONOS consente di creare un sito web in pochi clic da 0 euro al mese

Il desiderio di tante persone è quello di avere un sito web tutto per sé, che sia un blog dove parlare delle proprie passioni, un piccolo sito di notizie che vuole raggiungere un pubblico di nicchia, o un e-commerce per vendere servizi online o prodotti specifici. Quasi sempre, però, le difficoltà nell’aprire un sito portano la maggior parte delle persone a rinunciarvi.

Per fortuna negli ultimi anni le cose sono cambiate. Il merito è dell’intelligenza artificiale unita ai cosiddetti website builder, strumenti che permettono di costruire un sito web da zero con pochi clic, senza avere alcuna conoscenza né di informatica né di programmazione.

Tra i migliori website builder con AI oggi disponibili sul mercato figura quello di IONOS, azienda di web hosting tra le più quotate oggi in Europa. Nell’ambito dell’ultima promozione, tra le altre cose, è possibile sfruttare il website builder di IONOS a 0 euro al mese per il primo anno, con tanto di garanzia di rimborso di 30 giorni a partire dalla data di acquisto.

La creazione di un sito web in pochi minuti con IONOS

Il primo passaggio per creare un sito web in pochi clic sfruttando il website builder basato sull’intelligenza artificiale di IONOS è descrivere ciò che si ha in mente nell’apposito campo: subito dopo entrerà in funzione l’AI, che nel giro di pochi minuti preparerà una bozza già definitiva del progetto online che si ha in mente.

Una volta che la bozza sarà pronta, gli utenti sono liberi di modificare a loro piacimento quello che desiderano, grazie a un intuitivo strumento di editor drag & drop. Il terzo e ultimo passaggio prevede la pubblicazione diretta del sito, che sarà dunque da subito online pronto a raggiungere il maggior numero di persone.

L’offerta di IONOS, che permette di ottenere gratis un sito web, è valida per un periodo di tempo limitato.