IONOS MyWebsite Now Plus in offerta: sito web completo a 0€ al mese per il primo anno

Con il piano professionale IONOS MyWebsite Now Plus puoi azzerare completamente i costi di ingresso per costruire la tua presenza online senza sostenere spese vive durante il primo anno di attività. Merito dell’offerta lanciata dalla società che ti permette di averlo gratis per i primi 12 mesi invece di 18 euro al mese.

Il pacchetto include 50GB di spazio web per ospitare fino a 200 pagine, dominio personalizzato gratuito per il primo anno e una casella di posta elettronica professionale capiente da 12GB. Per la progettazione visiva potrai sfruttare un apposito generatore di siti web con intelligenza artificiale, che ti aiuterà ad allestire la struttura delle pagine in pochi istanti e di personalizzarla liberamente grazie a un editor intuitivo.

La cura dei testi e il posizionamento sui motori di ricerca sono altri aspetti che potrai curare con il supporto dell’intelligenza artificiale, con algoritmi specifici pensati per la generazione di contenuti orientati alla SEO per scalare la visibilità organica su Google e uno strumento di ottimizzazione testuale. A completare la dotazione, ecco la piattaforma marketingRadar, pensata per analizzare la concorrenza e tracciare la propria intelligenza competitiva sul mercato, e la suite SiteAnalytics per consultare metriche chiare sul traffico, sulle visualizzazioni e sul comportamento degli utenti all’interno del portale.

Se hai in cantiere un nuovo progetto digitale, questa offerta è perfetta per iniziare.