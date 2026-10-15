IONOS sconta del 97% il suo hosting e-commerce: crei un negozio online con l'IA

Con IONOS l’apertura del tuo negozio online non sarà mai stata così semplice…ed economica. Grazie a questa promozione infatti puoi iniziare a costruire il tuo e-commerce pagando 1 euro al mese per i primi 6 mesi, invece dei 32 euro mensili indicati per il pacchetto Plus. Lo sconto è del 97% per un prezzo da intendersi IVA esclusa.

Con il piano Plus puoi creare il tuo negozio personalizzato in pochi passaggi e gestire prodotti, pagamenti e promozioni da un unico ambiente. Tra le funzionalità principali c’è la possibilità di vendere fino a 5.000 articoli, compresi digitali fino a 1GB ciascuno. Il dominio è incluso per il primo anno e viene fornita anche una casella e-mail con 12GB di spazio.

Gli strumenti per gestire le vendite sono anch’essi inclusi nel prezzo: la piattaforma integra metodi di pagamento e spedizione, consente di collegare il negozio a Facebook e Instagram e mette a disposizione strumenti per promuovere i prodotti su TikTok e attraverso Google Ads e Google Shopping. La piattaforma include anche un generatore di testi basato sull’intelligenza artificiale, utile per preparare le descrizioni dei prodotti, e MarketingRadar, una funzione dedicata all’analisi della concorrenza. SiteAnalytics permette invece di monitorare le visite al sito, mentre l’app per dispositivi mobili consente di gestire il negozio anche quando non sei davanti al computer.

Il provider assicura infine anche assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in italiano, oltre alla possibilità di avere un consulente personale sempre a tua disposizione.