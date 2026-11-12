Da Aruba il via al Black Month: 70% di sconto su hosting e domini

Il Black Friday è arrivato anche da Aruba, o per meglio dire il Black Month, con il 70% di sconto su tutti i servizi hosting e domini. Per beneficiare della promozione occorre usare il codice BLACKHOSTING26 in fase di acquisto, nell’apposito campo predisposto per l’inserimento del coupon.

Lo sconto vale anche sui prodotti già scontati e termina il 30 novembre. Ecco perché si tratta di una delle migliori offerte disponibili per chi vuole registrare un dominio, creare un sito web o attivare una e-mail professionale riuscendo a risparmiare in modo significativo rispetto ai prezzi che di solito sono disponibili durante il resto dell’anno.

Segue ora una lista di servizi in promozione sul sito hosting.aruba.it:

Dominio con email: 0,30 euro + IVA per il primo anno invece di 0,99 euro + IVA, rinnovo da 16,49 euro + IVA all’anno

Hosting Linux Basic: 2,97 euro + IVA per il primo anno invece di 9,90 euro + IVA, rinnovo da 34,99 euro + IVA l’anno

Hosting Linux Easy: 2,97 euro + IVA per il primo anno invece di 9,90 euro + IVA, rinnovo da 59,99 euro + IVA all’anno

Hosting Windows Easy: 2,97 euro + IVA per il primo anno invece di 9,99 euro + IVA, rinnovo da 59,99 euro + IVA all’anno

Aruba SuperSite Easy: 5,37 euro + IVA per il primo anno invece di 17,90 euro + IVA, rinnovo da 54 euro + IVA all’anno

Aruba SuperSite Professional: 5,97 euro + IVA per il primo anno invece di 19,90 euro + IVA, rinnovo da 109 euro + IVA all’anno

Hosting per WordPress: 3,57 euro + IVA per il primo anno invece di 11,90 euro + IVA, rinnovo da 49,99 euro + IVA all’anno

Hosting Gestito Smart per WordPress: 4,47 euro + IVA per il primo anno invece di 14,90 euro + IVA, poi 79 euro + IVA all’anno