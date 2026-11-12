Da Aruba il via al Black Month: 70% di sconto su hosting e domini

Federico Pisanu
Pubblicato il 12 nov 2026
Da Aruba il via al Black Month: 70% di sconto su hosting e domini
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Il Black Friday è arrivato anche da Aruba, o per meglio dire il Black Month, con il 70% di sconto su tutti i servizi hosting e domini. Per beneficiare della promozione occorre usare il codice BLACKHOSTING26 in fase di acquisto, nell’apposito campo predisposto per l’inserimento del coupon.

Lo sconto vale anche sui prodotti già scontati e termina il 30 novembre. Ecco perché si tratta di una delle migliori offerte disponibili per chi vuole registrare un dominio, creare un sito web o attivare una e-mail professionale riuscendo a risparmiare in modo significativo rispetto ai prezzi che di solito sono disponibili durante il resto dell’anno.

Pagina offerta Aruba Hosting

aruba black month offerte

Segue ora una lista di servizi in promozione sul sito hosting.aruba.it:

  • Dominio con email: 0,30 euro + IVA per il primo anno invece di 0,99 euro + IVA, rinnovo da 16,49 euro + IVA all’anno
  • Hosting Linux Basic: 2,97 euro + IVA per il primo anno invece di 9,90 euro + IVA, rinnovo da 34,99 euro + IVA l’anno
  • Hosting Linux Easy: 2,97 euro + IVA per il primo anno invece di 9,90 euro + IVA, rinnovo da 59,99 euro + IVA all’anno
  • Hosting Windows Easy: 2,97 euro + IVA per il primo anno invece di 9,99 euro + IVA, rinnovo da 59,99 euro + IVA all’anno
  • Aruba SuperSite Easy: 5,37 euro + IVA per il primo anno invece di 17,90 euro + IVA, rinnovo da 54 euro + IVA all’anno
  • Aruba SuperSite Professional: 5,97 euro + IVA per il primo anno invece di 19,90 euro + IVA, rinnovo da 109 euro + IVA all’anno
  • Hosting per WordPress: 3,57 euro + IVA per il primo anno invece di 11,90 euro + IVA, rinnovo da 49,99 euro + IVA all’anno
  • Hosting Gestito Smart per WordPress: 4,47 euro + IVA per il primo anno invece di 14,90 euro + IVA, poi 79 euro + IVA all’anno
Pagina offerta Aruba Hosting

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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