IONOS offre sito web personalizzato con dominio gratis per un anno

La promozione è online sul sito ufficiale del provider hosting europeo e ha una validità limitata nel tempo.
Federico Pisanu
Pubblicato il 3 nov 2025
Freepik

La creazione di un sito web da zero non è un’operazione per tutti, o almeno questo è il pensiero comune di tante persone che alla fine rinunciano ad aprire un proprio spazio online proprio per paura di non riuscirci, a maggior ragione se non si hanno conoscenze né informatiche né tantomeno di programmazione. In realtà le cose non stanno proprio così.

La dimostrazione di ciò è MyWebsite Now Starter, lo strumento progettato dal provider di hosting europeo IONOS per consentire anche ai principianti di creare un sito web in pochi minuti. Il pacchetto MyWebsite, che include dominio e indirizzo e-mail, è in offerta gratis per un anno, in seguito il prezzo passerà a 18 euro al mese. Grazie dunque alla promozione in corso, si possono risparmiare 216 euro nei primi dodici mesi.

ionos gratis per un anno

Come funziona il pacchetto MyWebsite Now Starter di IONOS

Lo strumento MyWebsite Now Starter di IONOS in offerta gratis per il primo anno offre la possibilità di generare un sito web in tempo record grazie al generatore di siti basato sull’intelligenza artificiale. Nei primi dodici mesi sono inclusi gratuitamente anche il dominio, cioè il nome che si sceglie di assegnare all’url del proprio sito, e una casella di posta elettronica con uno spazio di 12 GB.

A proposito di spazio, il pacchetto Plus include anche uno spazio hosting da 50 GB, più che sufficiente per ospitare numerosi contenuti web e multimediali per tanti anni. Se poi si dovesse avere la necessità di ricevere aiuto nel realizzare testi performanti per i motori di ricerca e le persone, IONOS mette a disposizione un generatore di testo SEO e uno strumento di ottimizzazione testi, entrambi basati sull’intelligenza artificiale.

Per accedere alla promozione in corso sul sito ufficiale di IONOS è sufficiente seguire il link che segue. La promo è valida per un periodo di tempo limitato.

