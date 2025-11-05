IONOS regala un anno di website builder con AI: risparmi subito 216€

Creare un sito web in modo semplice e veloce è possibile con IONOS: il suo website builder con funzioni AI è pensato per chi vuole lanciare il proprio progetto online anche senza avere particolari competenze di programmazione, in modo semplice e rapido. Oggi è disponibile un’offerta imperdibile che ti permetterà di iniziare senza costi: IONOS è infatti gratis per un intero anno. In pratica, ricevi uno sconto di 216 euro sul prezzo annuale.

Crea il tuo sito web in tre semplici passaggi

L’editor di IONOS è così intuitivo che bastano tre passaggi per avere il tuo sito pronto e online: scegli un template fra centinaia di modelli disponibili, aggiungi i tuoi contenuti con l’editor drag&drop e personalizza il layout secondo i tuoi gusti. Tutte le sezioni sono responsive, per una visualizzazione ottimizzata su ogni sistema.

Il cuore del website builder di IONOS è l’Intelligenza Artificiale: il generatore di testo automatico ti permette di creare contenuti originali, descrizioni e testi professionali in pochi secondi. In più, hai accesso a una galleria di immagini e un’ampia libreria di font. Non mancano le funzioni SEO integrate, che aiuteranno il tuo sito web a posizionarsi meglio sui motori di ricerca.

Con il website builder di IONOS hai in più anche dominio gratuito incluso, certificato SSL e indirizzo e-mail professionale, oltre a un consulente personale sempre disponibile. Il tuo sito web sarà, inoltre, completamente privo di pubblicità.

Grazie alla promozione attuale, puoi iniziare a creare il tuo sito web, il tuo blog, portfolio oppure e-commerce senza costi iniziali: il website builder di IONOS è gratis per 12 mesi. Risparmierai 216 euro complessivi, pari a 18 euro al mese. Una volta terminato il primo anno, potrai interrompere il contratto oppure passare a un piano superiore.