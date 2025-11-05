IONOS regala un anno di website builder con AI: risparmi subito 216€

Con il website builder AI di IONOS bastano pochi clic per creare un sito professionale. Approfitta di un anno gratuito e risparmia.
Eleonora Busi
Pubblicato il 5 nov 2025
Creare un sito web in modo semplice e veloce è possibile con IONOS: il suo website builder con funzioni AI è pensato per chi vuole lanciare il proprio progetto online anche senza avere particolari competenze di programmazione, in modo semplice e rapido. Oggi è disponibile un’offerta imperdibile che ti permetterà di iniziare senza costi: IONOS è infatti gratis per un intero anno. In pratica, ricevi uno sconto di 216 euro sul prezzo annuale.

Crea subito il tuo sito web gratis per un anno

Crea il tuo sito web in tre semplici passaggi

L’editor di IONOS è così intuitivo che bastano tre passaggi per avere il tuo sito pronto e online: scegli un template fra centinaia di modelli disponibili, aggiungi i tuoi contenuti con l’editor drag&drop e personalizza il layout secondo i tuoi gusti. Tutte le sezioni sono responsive, per una visualizzazione ottimizzata su ogni sistema.

Il cuore del website builder di IONOS è l’Intelligenza Artificiale: il generatore di testo automatico ti permette di creare contenuti originali, descrizioni e testi professionali in pochi secondi. In più, hai accesso a una galleria di immagini e un’ampia libreria di font. Non mancano le funzioni SEO integrate, che aiuteranno il tuo sito web a posizionarsi meglio sui motori di ricerca.

Acquista ora e risparmia 216 euro sull’abbonamento IONOS

Con il website builder di IONOS hai in più anche dominio gratuito incluso, certificato SSL e indirizzo e-mail professionale, oltre a un consulente personale sempre disponibile. Il tuo sito web sarà, inoltre, completamente privo di pubblicità.

Grazie alla promozione attuale, puoi iniziare a creare il tuo sito web, il tuo blog, portfolio oppure e-commerce senza costi iniziali: il website builder di IONOS è gratis per 12 mesi. Risparmierai 216 euro complessivi, pari a 18 euro al mese. Una volta terminato il primo anno, potrai interrompere il contratto oppure passare a un piano superiore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

