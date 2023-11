iOS 17.1.1 è in arrivo e risolverà alcuni problemi su iPhone

Il nuovo aggiornamento ad iOS 17.1 è stato rilasciato al pubblico esattamente due settimane fa con alcune nuove funzionalità. Queste hanno riguardato AirDrop, Apple Music ed altri aspetti.

Al momento però si parla già insistentemente di iOS 17.1.1 con Apple che ha in programma di apportare tante correzioni ad alcuni bug. L’obiettivo però non è solo questo: a Cupertino stanno lavorando anche per implementare dei miglioramenti per quanto riguarda le prestazioni.

Come sempre gli utenti non vedono l’ora che tutto ciò arrivi e a quanto pare potrebbero essere accontentati molto presto. Alcuni segnali provenienti da fonti ben informate infatti indicano che l’aggiornamento verrà rilasciato il prima possibile.

iOS 17.1.1 è in arrivo, Apple pronta a rilasciare l’aggiornamento a breve

Stando a quanto riportato da un account Twitter anonimo che già in precedenza si era occupato dei dettagli riguardanti i prossimi aggiornamenti software, ha dato alcune anticipazioni in merito ad iOS 17.1.1.

Si tratta di un account che generalmente pubblica nuove informazioni nel momento esattamente precedente al rilascio dell’update atteso. A questo punto tutto sembra sicuro: il nuovo aggiornamento è in arrivo questa settimana.

Sono stati individuati all’interno dei dati Analytics tanti dispositivi che stanno già eseguendo la nuova versione del software: questo lascia capire che il momento è vicino. Ma quali saranno le novità?

Sono davvero molteplici le possibilità, siccome Apple ha un bel po’ di problemi da risolvere. Apple ha annunciato che con il prossimo iOS 17.2, attualmente disponibile in versione beta, risolverà i rallentamenti Wi-Fi e i problemi di connettività che affliggono alcuni utenti che possiedono un iPhone. iOS 17.1.1, dal suo canto, potrebbe includere questa correzione in anticipo.

Apple sta inoltre indagando su un nuovo bug che, a detta degli utenti, causerebbe lo spegnimento improvviso di alcuni iPhone durante la notte. L’altro problema riguarda la disattivazione del chip NFC quando gli smartphone vengono caricati wireless all’interno di alcune auto BMW.

Insomma, di novità ce ne sono davvero tante ma non si sa se saranno tutte incluse all’interno di questa nuova release.