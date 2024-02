iOS 17.4: nuovo strumento per controllare lo stato della batteria iPhone

Grazie a iOS 17.4, per i possessori di iPhone 15 sarà molto più facile monitorare durata e stato di salute della propria batteria.

Grazie al nuovo aggiornamento software, infatti, Apple ha introdotto una modifica nel sottomenu Batteria dell’app Impostazioni. Questa consente di avere a disposizione, con un semplice colpo d’occhio, tutto ciò che serve per capire lo stato attuale delle batterie.

Prima di questa implementazione, i possessori di iPhone 15 dovevano affidarsi alla sezione Stato della batteria e ricarica. Questa apriva una schermata con la percentuale di batteria rimanente. Da qui era poi possibile aprire un sottomenu (ovvero Stato batteria) per poter visionare altri dati approfonditi come cicli di ricarica effettuati, data di produzione e data del primo utilizzo.

Con iOS 17.4 arriva un nuovo modo per testare lo stato della batteria iPhone

L’introduzione assume un valore ancora maggiore in virtù di un nuovo test effettuato da Apple su tutti i modelli di iPhone 15.

Secondo la compagnia di Cupertino, le batterie dei dispositivi hanno una resistenza all’usura invidiabile. Nelle prove, infatti, sarebbe stato confermato come dopo 1.000 cicli di ricarica e relativi scaricamenti, le batterie di iPhone 15 manterrebbero comunque l’80% della loro capacità.

I test hanno interessato i modelli iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max e, in tal senso, le prove hanno dimostrato come potenzialmente iPhone è la scelta migliore per chiunque abbia come priorità la longevità delle batterie.

Come largamente prevedibile, le novità legate a iOS 17.4 non sono solo collegate alle batterie. In virtù del Digital Markets Act, attivo presto all’interno dell’UE, Apple ha dotato il suo sistema operativo di una funzione che rende gli iPhone aperti verso gli store di terze parti.

Questo rappresenta un cambiamento epocale per l’ecosistema Apple, la cui “chiusura” verso il mondo esterno è stato a lungo un segno distintivo.