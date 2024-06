iOS 18, arrivano i messaggi via satellite: ecco su quali iPhone

L’ultima versione del sistema operativo di Apple, ovvero iOS 18 lanciato ieri sera, porterà finalmente il supporto Rich Communication Services (RCS) alla sua app Messaggi questo autunno. Ad ufficializzare il tutto è stato il colosso di Cupertino durante la conferenza WWDC 2024 tenuta ieri. Questa mossa, che gli utenti attendevano da tempo, promette di migliorare la messaggistica multipiattaforma tra i dispositivi iOS e Android.

Fino ad oggi la comunicazione tra utenti iOS e Android è stata ostacolata dal protocollo SMS ormai divenuto obsoleto. La differenza nei protocolli di messaggistica ha portato quindi a problemi. Tra questi ad esempio ci sono stati una ridotta qualità di immagini e video, limitazioni sulla lunghezza dei messaggi e anche la mancanza di crittografia end-to-end nelle conversazioni multipiattaforma. La distinzione a livello visivo tra vignette blu di iMessage e le vignette verdi di SMS ha ulteriormente enfatizzato questa disparità.

Arriva finalmente il supporto RCS con iOS 18: Apple si connette ad Android tramite messaggi

Lo standard RCS, sviluppato come moderno sostituto degli SMS tanto amati in passato, è già da tempo presente in casa Android per tutti i dispositivi. Questo protocollo vanta funzionalità come indicatori di digitazione, conferme di lettura, supporto per messaggi più lunghi e condivisione multimediale di alta qualità. Effettivamente rispecchia l’esperienza iMessage ma è progettato per funzionare su piattaforme diverse.

Sebbene la pressione di aziende come Google e Samsung per adottare lo standard RCS possa aver avuto un ruolo, quello che avrebbe portato Apple alla decisione di introdurre questa novità sembra provenire dalle nuove normative imposta dall’Unione Europea. La scelta del momento dell’annuncio, cioè a novembre, che promette il supporto di RCS nel corso di questo 2024, suggerisce una mossa strategica penata appartenente per compiacere le autorità di regolamentazione UE.

Non ci sono informazioni specifiche su come verrà implementato il servizio ma ormai è tutto chiaro: lo standard RCS arriverà con iOS 18.