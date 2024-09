Prima il ritiro di iPadOS 18 per gli iPad M4, poi questo fastidioso bug di iOS 18. Insomma, chi si aspettava un lancio completamente in discesa dei nuovi major update di Apple, in questo momento starà di certo storcendo il naso. Il bug in questione riguarda l’app di sistema Messaggi e il suo fix potrebbe comportare la perdita di alcuni dati.

L’anomalia è stata scoperta da un lettore di 9to5Mac, che ha cercato di fornire ulteriori dettagli in merito. Volendo sintetizzare al massimo, se vi arriva un messaggio che include un quadrante per Apple Watch, non rispondete!

iOS 18: il bug dell’app Messaggi che sta facendo tremare gli utenti

Apple Watch consente agli utenti di condividere facilmente con terzi il proprio quadrante direttamente dall’app di sistema Watch, più precisamente tramite le app Messaggi e Mail. Per ora, il bug si attiva solo quando qualcuno risponde direttamente ad un messaggio che include un quadrante nell’app Messaggi di iOS 18. E solo se si tratta di un thread, che sarebbe quella modalità che consente di rispondere ad un messaggio specifico che potrebbe essere stato inviato anche giorni, settimane o mesi prima.

In caso di risposta diretta ad una “bolla” con un quadrante condiviso da watchOS, l’app Messaggi si bloccherà ripetutamente, rendendo impossibile anche rispondere a messaggi in altre chat. E a rendere la cosa più snervante è il fatto che, una volta attivato, il bug colpisce entrambi gli utenti (quindi mittente e destinatario).

In base a quanto noto fino ad ora, il bug riguarda iOS 18, e le beta di iOS 18.1, iPadOS 18.1 e macOS 15.1.

Come risolvere?

Per tirare un sospiro di sollievo bisogna usare le maniere forti. Per spazzare via il bug bisogna cancellare il messaggio che include il quadrante condiviso, ma nei casi in cui risulta impossibile accedere alla conversazione, bisogna eliminare la conversazione stessa. Questo ovviamente potrebbe comportare la perdita di tutti i contenuti della chat che non sono stati salvati sullo smartphone, quindi anche foto e video.

È una soluzione drastica, è vero, ma al momento è l’unica che sembra funzionare. In alternativa, ci si può armare di un po’ di pazienza e attendere una patch.