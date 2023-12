iOS 18: il codice rivela una sorprendente novità su iPhone 16

Il prossimo major update del sistema operativo del prodotto di punta di Apple, l’iPhone, verrà annunciato solo in estate, in occasione dell’ormai tradizionale WWDC. L’azienda di Cupertino ovviamente sta già lavorando a iOS 18 e, a sorpresa, qualcosa sarebbe già trapelato.

Cosa rivela il codice iOS 18

In base alle informazioni ottenute dalla redazione di MacRumors, il codice di iOS 18 – attualmente noto come Crystal – conterebbe le prime informazioni su quattro smartphone inediti, ovvero quelli che certamente andranno a comporre la gamma iPhone 16. A voler essere più precisi, i dispositivi sarebbero i seguenti:

D47 – iPhone 16

D48 – iPhone 16 Plus

D93 – iPhone 16 Pro

D94 – iPhone 16 Pro Max

Oltre ai nomi in codice, cioè che di interessante viene fuori da questo leak è che, almeno per il momento, non c’è alcun riferimento al tanto chiacchierato modello Ultra, e che il chip di prossima generazione, che sicuramente si chiamerà A18, sarà il motore di tutti i nuovi smartphone, non solo dei modelli Pro.

Si tratterebbe di un cambio di rotta non indifferente per Apple. Negli ultimi anni, infatti, il colosso californiano ha regalato un nuovo chip ai soli modelli Pro. Per i due modelli di base (Standard e Plus), invece, il chip utilizzato l’anno precedente.

Guardando la gamma del 2023, ad esempio, la strategia è stata la seguente:

iPhone 15: chip A16 Bionic (del 2022, utilizzato su iPhone 14 Pro)

iPhone 15 Pro: chip A17 Bionic (2023)

Non è però da scartare la seguente ipotesi, assolutamente in linea con quanto fatto Tim Cook e soci negli ultimi anni. Per sottolineare le differenze tra le quattro proposte, Apple potrebbe optare per un’etichetta: ai modelli Standard e Plus andrebbe il chip A18, a quelli Pro e Pro Max invece il processore A18 Pro.

Chip a parte, il codice del sistema operativo non include altri “indizi” degni di nota. In effetti, i tempi non sono ancora maturi per scovare già oggi dei riferimenti di un certo peso.