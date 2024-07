iOS 18: gli utenti potranno aprire tutte le app senza sbloccare l'iPhone

Apple Intelligence sarà di certo il più grande cambiamento che l’azienda introdurrà con il nuovo sistema operativo ma non sarà questa l’unica novità. Tra le opportunità nuove in arrivo a settembre ufficialmente ci sarà quella utile per bloccare un’applicazione imponendo l’inserimento di un codice o l’attivazione mediante il Face ID.

In alternativa, gli utenti potranno anche nascondere un’app in modo che nessuno la veda nella schermata iniziale. Con iOS 18 ci sarà dunque la possibilità di fare tante nuove cose. Si potranno anche personalizzare le icone delle app sulla schermata iniziale spostandole o selezionando un tema colorato. L’invio di un messaggio sarà inoltre programmabile scegliendo l’orario in cui verrà inviato con l’opzione “Invia più tardi” e finalmente arriverà anche il supporto per i messaggi RCS.

Ci sono molte altre nuove funzionalità in iOS 18, inclusa una che consentirà di aprire qualsiasi app direttamente dalla schermata di blocco.

Apple con iOS 18 consentirà di aprire le app dalla schermata di blocco, senza sbloccare l’iPhone

Apple consentirà di personalizzare le scorciatoie della schermata di blocco. Queste attualmente consentono l’apertura della torcia sul lato sinistro e della fotocamera sul lato destro. In realtà, con iOS 18 si potrà avviare qualsiasi app senza sbloccare l’iPhone.

Dando ascolto a chi ha installato già la beta di iOS 18, è davvero facile usufruire di questa nuova impostazione. Basta infatti premere a lungo sulla schermata di blocco e toccare il pulsante blu “Personalizza“. Scegliendo poi l’opzione “Blocca schermo” compariranno due pulsanti. Bisognerà toccare pulsante “+“. A quel punto l’utente potrà aprire le app e scegliere dall’elenco quella che desidera aprire dalla schermata di blocco.

Al momento tutto ciò è disponibile solo utilizzando la versione beta pubblica di iOS 18. In caso contrario, gli utenti dovranno aspettare fino a settembre, quando durante la prima decina del mese verranno ufficializzati i nuovi iPhone 16. Manca dunque poco più di un mese a questo momento, bisogna solo attendere.