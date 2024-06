iOS 18: la Game Mode rende gli iPhone ancora più veloci e reattivi

Con la presentazione di Apple Intelligence, una suite di funzioni di intelligenza artificiale per molti dei dispositivi made-in-Cupertino, tutto il resto è passato in secondo piano. Nel corso del keynote della WWDC24 le novità però non sono mancate, con alcune di esse pensate per una precisa fetta di pubblico. Nel caso di iOS 18, ad esempio, il major update porta con sé una feature che di sicuro apprezzeranno gli appassionati di videogiochi, la Game Mode.

Tra le novità di iOS 18 anche un modalità per il gaming

Introdotta per la prima volta lo scorso anno su macOS Sonoma, la Game Mode sugli iPhone con iOS 18 ottimizza l’esperienza di gioco dando massima priorità al processore del dispositivo, riducendo al contempo gli sforzi per gestire le attività in background. Questa modalità, a detta di Apple, migliora anche la reattività degli AirPods e di un eventuale controller di gioco collegato riducendo la latenza dell’audio e quella dell’input rispettivamente.

Dal comunicato stampa:

La Modalità gioco offre un gameplay ottimizzato, soprattutto durante lunghe sessioni di gioco, grazie a frame rate più costanti, e rende gli accessori wireless come gli AirPods e i controller incredibilmente reattivi.

Ma come si attiva la Game Mode? C’è qualche modo particolare per spiegare allo smartphone che deve dare massima priorità al videogioco in esecuzione? No, non bisogna fare proprio nulla, perché questa modalità si attiva in automatico nel preciso istante in cui viene lanciato un gioco o un’app associata ad un gioco. L’utente, in questo caso, viene informato con una notifica che recita “Game Mode On“.

Questa funzionalità è pensata principalmente per i titoli più impegnativi, i “tripla A”. E non è una esagerazione, perché grazie alle sue ultime innovazioni, Apple ha trasformato gli iPhone in vere e proprie console da gaming sui quali è possibile giocare a titoli del calibro di Assassin’s Creed Mirage, Resident Evil Village, Resident Evil 7 e Zenless Zone Zero.

C’è però un dubbio da sciogliere: la modalità gioco sarà una esclusiva degli smartphone Pro, gli unici compatibili con i titoli sopracitati? Apple purtroppo non ha fornito dettagli in merito.