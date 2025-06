Più autonomia e meno ansia da batteria scarica: la svolta di Apple prende forma con il nuovo aggiornamento di iOS 26, che introduce una modalità innovativa per la gestione dell’energia. Con questa versione del sistema operativo, la compagnia di Cupertino promette di migliorare l’equilibrio tra prestazioni e durata della batteria, grazie alla nuova funzionalità chiamata Adaptive Power.

L’ottimizzazione batteria è al centro di questa innovazione, che segna un passo avanti rispetto alla tradizionale Modalità Risparmio Energetico. A differenza di quest’ultima, che limita drasticamente le prestazioni quando la batteria scende sotto il 20%, Adaptive Power lavora in modo intelligente e selettivo per garantire un’esperienza d’uso più fluida.

Gli utenti potranno attivare questa funzione manualmente seguendo il percorso Impostazioni – Batteria – Modalità Energetica. Una volta abilitata, l’AI di Apple entrerà in azione per apportare modifiche mirate alle prestazioni del dispositivo. Ad esempio, regolerà automaticamente la luminosità dello schermo e distribuirà in modo più efficiente i tempi di completamento di attività ad alto consumo energetico.

Adaptive Power è una sorta di Modalità Risparmio Energetico avanzata

Una delle caratteristiche distintive di questa tecnologia è la sua natura contestuale. Adaptive Power interviene in modo specifico in situazioni che richiedono un maggiore dispendio di energia, come la registrazione video o l’editing fotografico. Tuttavia, Apple assicura che queste ottimizzazioni non comprometteranno l’esperienza d’uso complessiva del dispositivo.

Un dettaglio importante riguarda la compatibilità. Secondo le prime informazioni, la funzionalità sarà disponibile solo per i modelli iPhone 15 Pro e successivi, che dispongono dell’architettura necessaria per supportare Apple Intelligence. Gli utenti di iPhone 13 Pro e 14 Pro che hanno installato la beta di iOS 26 hanno infatti segnalato l’assenza di questa opzione.

Nonostante le promesse, restano alcune incognite sull’impatto pratico di questa tecnologia. Ad esempio, l’abbassamento automatico della luminosità potrebbe risultare fastidioso in determinate condizioni di utilizzo. Tuttavia, Apple rassicura che gli effetti negativi legati a tale funzione saranno comunque minimi rispetto ai tanti vantaggi.