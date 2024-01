iPad 10ª Gen: prezzo Amazon A PICCO nel weekend

Quello di decima generazione è uno degli iPad più apprezzati tra quelli offerti da Apple. È un dispositivo equilibrato, con un design identico o quasi a quelli dei fratelli maggiori (Air e Pro), ottime prestazioni e un prezzo sicuramente più conveniente. Oggi, ad esempio, forte dello sconto Amazon del 15%, costa 500€, spedizione compresa.

L’iPad di 10ª generazione (2022) è in offerta su Amazon: unità in rapido esuarimento

Ciò che dell’iPad di 10ª generazione balza subito all’occhio è il design all-screen, dominato da uno splendido display Liquid Retina da 10,9″ che si estende fino ai bordi del dispositivo. Questo mette a tua disposizione tutto lo spazio di cui hai bisogno e offre un’esperienza visiva spettacolare con una risoluzione di 2360×1640 pixel, circa 4 milioni di pixel, 500 nit di luminosità e tecnologia True Tone.

Ma cosa ne è stato allora del Touch ID? È scomparso? No è stato semplicemente riposizionato, e ora trova posto nel tasto superiore. Così è più facile sbloccare il dispositivo, accedere alle app o usare Apple Pay.

Il cuore pulsante è l’A14 Bionic, con CPU più performante del 20% e GPU migliore del 10% rispetto alla precedente generazione. Il Neural Engine a 16-core invece aumenta le prestazioni di apprendimento automatico fino all’80% ed è l’alleato principale delle più avanzate funzioni legate al machine learning.

Meritevole d’attenzione è anche la fotocamera frontale, ora posizionata sul lato orizzontale dell’iPad (o sul “lato lungo”, se preferisci). Ciò consente di guardare sempre l’obiettivo durante una videochiamata FaceTime o quando si registra un video da pubblicare sui social network. Il sensore è da 12 megapixel con angolo di campo di 122° e supporto all’utilissima funzione Inquadratura Automatica (Center Stage).

In termini di connettività, infine, non manca davvero nulla. C’è il Wi-Fi 6, che si traduce in connessioni il 30% più veloci rispetto alla generazione precedente. E c’è anche la porta USB-C, che manda in pensione lo standard Lightning anche su iPad. Infine, ti ricordo che l’iPad di 10ª generazione è compatibile con la Apple Pencil di 1ª generazione e con la nuova versione dello stylus con USB-C.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.