iPad 2022 al 31% in meno su Amazon: acquistalo al MINIMO STORICO

L’offerta Amazon su iPhone 14 da 128 GB, venduto al prezzo più basso di sempre nella colorazione Viola, non è l’unica che dovresti considerare con molta attenzione e altrettanto interesse in queste ore. Sempre su Amazon puoi infatti trovare iPad 2022 di decima generazione al minimo storico grazie a uno sconto del 31%. Al prezzo attuale è un affare imperdibile, e puoi comunque completare il pagamento in più comode rate!

iPad 2022 da 64 GB ora è davvero imperdibile

Il tablet della Mela risulta oramai disponibile da due anni circa su Amazon, ma resta una soluzione di alta qualità per una moltitudine di utilizzi: che si tratti della semplice visione di film e serie TV o un uso per progettazione e disegni in portabilità, iPad 2022 con il suo display Liquid Retina da 10,9 pollici con True Tone saprà sempre soddisfarti. Sotto la scocca, invece, si trova il SoC A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core, l’ideale per l’avvio di più app in contemporanea e un uso in multitasking.

Il modello interessato da questa iniziativa promozionale si dota di connessione Wi-Fi e 64 GB di archiviazione interna. Lato fotocamera, infine, si segnala la dotazione di un sensore principale posteriore da 12 megapixel e di uno anteriore con modalità ultra-grandangolo e inquadratura automatica per riprendere tutti i presenti nella stanza durante una videochiamata.

Quanto costa esattamente? 405 euro anziché 589 euro: si tratta del nuovo prezzo più basso di sempre, accompagnato dalla consegna gratuita – ma con un’attesa di qualche settimana – e pagamento effettuabile anche in più rate a Tasso Zero.